Viadotto Ritiro. Pagamenti in ritardo, la Toto sospende i lavori - Tempostretto

In attesa del saldo, fermi i lavori di realizzazione del secondo bypass, che doveva essere pronto in 15 giorni

Niente pagamenti di avanzamento lavori dallo scorso luglio, per un importo di circa 6 milioni di euro. Due settimane fa era stata la Tosa Appalti a lamentare il ritardo dei pagamenti per i lavori sul tratto Rometta – Milazzo, ora la Toto Costruzioni lamenta lo stesso per il viadotto Ritiro e si appresta a sospendere i lavori.

Il motivo, secondo il Cas, Consorzio Autostrade Siciliane, è che l’azienda non ha il Durc (Documento unico di regolarità contributiva) in regola. Dalla Toto, a sua volta, fanno sapere che “il problema del Durc è in fase di risoluzione, è sorto recentemente e non giustifica i ritardi e le mancate risposte alle tre missive da novembre, dove la Toto ha chiesto al Cas un’evidenza delle capacità finanziarie dello stesso. Proprio perché i pagamenti sono bloccati ed è necessaria una programmazione, Tcg, Toto costruzioni generali, ha sospeso i lavori, non può più sostenere tale situazione. L’azienda garantirà le operazioni di sicurezza che verranno richieste dalle autorità competenti per il bypass”.

Fermi non solo i lavori sulla carreggiata lato monte ma anche per il secondo bypass, che sarebbe dovuto essere pronto in 15 giorni ma, a questo punto, è probabile che ci vorrà più tempo. Sempre dalla Toto si rileva che quello del “bypass è stato un problema per tutto il cantiere. Le maestranze hanno lavorato per il periodo natalizio ed è stato consegnato il 10 gennaio. E il collaudo è stato completato dopo oltre 4 mesi. Questo ritardo allunga ulteriormente i tempi di tutto il cantiere”.

