Viadotto Ritiro, “priorità assoluta la consegna dei lavori”

Il sindaco Basile ha incontrato il direttore del Cas Fazio chiedendo lo stato attuale dell'infrastruttura

MESSINA – Il viadotto Ritiro continua a tenere banco. Sono ormai anni che se ne parla e ogni estate sembra quella “giusta” per vedere l’opera completata e non soffrire i cronici problemi di traffico che si accentuano con l’arrivo della stagione estiva e un notevole flusso di veicoli a dirigersi verso la zona nord (e viceversa). La priorità resta completare entro l’estate 2024 anche se i tanti ritardi non fanno ben sperare e migliaia di messinesi non credono alle scadenze che troppo spesso sono slittate.

Basile incontra il direttore del Cas Fazio

Anche per questo il sindaco Federico Basile ha incontrato, insieme al vicesindaco Salvatore Mondello e al direttore generale Salvo Puccio, il direttore generale del Cas Franco Calogero Fazio. E durante l’incontro è stato ribadita l’importanza di completare i lavori nel più breve tempo possibile. In una nota il primo cittadino ha spiegato: “Al centro del confronto, lo stato lavori dell’infrastruttura considerata nodo strategico, ancor più in in vista del Ponte sullo Stretto, e sulla quale grava un lunga tempistica per la consegna dell’opera”. E ancora è stata “ribadita l’importanza che il viadotto riveste già nell’ambito della mobilità urbana ed extraurbana della Città oltre che essere un’arteria autostradale primaria che permette a chi arriva a Messina dallo Stretto di dirigersi verso Palermo e Catania. Il direttore Fazio, consapevole dei ritardi accumulati per la consegna dell’opera ha assicurato, considerando il suo recente insediamento, di avere dato assoluta priorità alla macchina tecnica e amministrativa che ruota attorno al viadotto Ritiro per accelerare la tempistica dell’iter dei lavori”.