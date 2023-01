Viale Giostra, la polizia blocca corsa clandestina di cavalli - Tempostretto

Denunciato un settantacinquenne messinese per maltrattamento di animali e competizioni non autorizzate

MESSINA – Ancora corse clandestine di cavalli a Giostra. Due calessi in competizione e in tanti a incitare a bordo dei motorini. Una corsa bloccata dalla polizia. Maltrattamenti di animali e competizioni non autorizzate sono i reati per i quali un messinese di 75 anni è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Messina, nei giorni scorsi, dai poliziotti delle Volanti. L’uomo, con precedenti di polizia tra cui abbandono e maltrattamenti di animali, è stato raggiunto e bloccato di notte nel corso della gara clandestina lungo il viale Giostra, tra due calessi, uno dei quali da lui condotto.

A seguire i due calessi, in corsa a folle velocità un nugolo di ciclomotori, impegnati ad incitare gli animali con i clacson e subito fuggiti all’arrivo dei poliziotti. Una volta raggiunto e bloccato, il settantacinquenne invece è stato scortato sino alla stalla in cui veniva custodito l’animale, dove gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato medicinali ad uso veterinario. Il cavallo e il calesse sono stati sottoposti a sequestro. Indagini in corso per accertare altre irregolarità e identificare gli altri responsabili.