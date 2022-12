Viale San Martino basso, la confusione degli ultimi giorni: parcheggi, doppie file e modifiche in vista - Tempostretto

L'esperimento sarà modificato in corsa, forse già dalle prossime ore. Da lunedì c'è già chi parcheggia, nonostante i divieti

MESSINA – L’isola pedonale sul Viale San Martino basso potrebbe cambiare. Sono ore decisive per uno dei punti cruciali dell’esperimento fortemente voluto dall’amministrazione, che punta a rendere Messina una città maggiormente vivibile, fatta di aree pedonali e persone, più che di clacson, auto e doppie file. A quasi due settimane dall’inaugurazione, c’è un’isola che piace e funziona, quella da Via Santa Cecilia a Piazza Cairoli. Ma c’è anche il tratto successivo, e poi su fino al Duomo, passando dalla Via Primo Settembre, che proprio sembra non andare giù ai cittadini.

Meno carroattrezzi sul Viale San Martino basso

Tanto che adesso si è creata molta confusione. Chi parcheggia all’angolo, chi in doppia fila, chi negli stalli blu con il divieto in bella vista. Ci sono voluti giorni per far capire ai messinesi che non si poteva parcheggiare nel tratto del Viale San Martino basso nemmeno nelle ore in cui non vige l’isola pedonale. Ed è stato “spiegato” a suon di carroattrezzi e multe. Ma da lunedì 19, invece, il vento sembra essere cambiato e dopo incontri e colloqui tra amministrazione e comitato dei commercianti, i carroattrezzi si sono dileguati e qualche macchina ha ricominciato a tornare.

Torna la doppia fila: un problema culturale

Ciò che fa specie è che tanto lunedì quanto martedì mattina, a quelle macchine tornate negli stalli blu, poche rispetto ai posti disponibili tra gli alberi di Natale, si sono affiancate nuovamente le vetture in doppia fila. Si tratta di qualcosa di poco bello né tantomeno utile, soprattutto perché appare sempre più complicato indirizzare quella parte di cittadinanza che ancora si ostina a non rispettare le regole verso un senso di civiltà diverso. Tanto che la sera, più spesso di quanto si possa pensare, auto e motorini riescono ad aggirare le stesse chiusure pedonali, anche sfruttando strade in contromano.

Auto parcheggiate nelle aree pedonali ridosso dell’isola

Un problema solo del Viale San Martino basso? No. Perché basta passeggiare durante il giorno lungo l’isola pedonale permanente e volgere lo sguardo nelle strade perpendicolari per vedere come anche lì, in quelle che dovrebbero essere delle piazzuole, spesso c’è chi parcheggia, addirittura spostando le transenne. La polizia municipale in monopattino e in squadre da due agenti continua a sorvegliare e a sistemare le chiusure, cacciando via le auto, in un costante ed estenuante balletto tra chi fa rispettare le regole e chi le prova ad aggirare, anche solo per un minuto.

Sul Viale San Martino basso potrebbero scattare modifiche

Intanto l’esperimento prosegue e, tornando al Viale San Martino basso, potrebbe essere cambiato in corsa. L’assessore alla Mobilità e vicesindaco Salvatore Mondello dovrebbe confrontarsi nuovamente con il sindaco Federico Basile per capire come risolvere il problema legato al poco utilizzo dell’area pedonale la sera. Le denunce dei ristoratori, anche attraverso il nostro giornale, sono chiare: dalle 20 in poi, anche nei weekend, la gente non è attirata da un’area in cui, a prescindere dalla pizzeria o dal ristorante, non vede nulla e non c’è alcuna attività. A maggior ragione se bisogna parcheggiare lontano, un ostacolo che appare insormontabile a gran parte della cittadinanza. Ci vuole tempo, pazienza e idee, ma il grido d’allarme non va ignorato e l’amministrazione si muoverà già nelle prossime ore.

