Viale San Martino e Fiera. Finalmente isola pedonale e lungomare

Lavori in ritardo ma si inizia a intravedere quel che sarà

MESSINA – I tempi dei lavori, purtroppo, non vengono rispettati quasi mai. Eppure di questi lavori c’è un gran bisogno perché portano un salto di qualità. Messina, anzi, arriva in ritardo di almeno vent’anni ma, come si dice, meglio tardi che mai. L’isola pedonale sul viale San Martino e il lungomare in Fiera iniziano a mostrare un volto nuovo. Servirà ancora del tempo ma, alla fine del percorso, potremo avere risultati attesi da decenni.

Per troppi anni, Messina ha sofferto la mancanza di elementi urbani fondamentali che, in qualsiasi altra città a vocazione turistica, rappresentano il fiore all’occhiello: un’isola pedonale degna di questo nome e un lungomare centrale che sia un vero affaccio fruibile e valorizzato. Sono queste le prime cose che i visitatori cercano, ma che finora non hanno mai trovato nella città dello Stretto, limitandone il potenziale attrattivo. Non è un caso se le presenze turistiche erano basse e ancora oggi lo sono, pur con una tendenza ad un lento rialzo.

Lacune storiche

Oggi, finalmente, l’orizzonte sembra cambiare. I lavori in corso, per quanto dilatati nel tempo, puntano proprio a colmare queste lacune storiche. Viale San Martino è destinato a trasformarsi in una vera isola pedonale, un cuore pulsante liberato dal traffico, dove residenti e turisti potranno passeggiare, socializzare e godere degli spazi urbani in totale sicurezza e relax. Un cambiamento che renderà il centro più vivibile e attrattivo, in linea con le moderne esigenze di mobilità sostenibile e qualità della vita. Parallelamente, il progetto per l’area della Fiera rappresenta un’altra tessera fondamentale di questo mosaico. Un vero lungomare centrale, che promette di ridisegnare l’interfaccia tra la città e il suo bene più prezioso, capace di offrire panorami unici e spazi verdi tanto necessari. Incredibile pensare che, per decenni, quell’area è rimasta aperta due settimane all’anno o poco più e il mare nascosto da vegetazione e ringhiere.

Il fronte mare

In futuro, poi, lo sguardo dovrà puntare con decisione al recupero dell’intero fronte mare. In zona centro nord è partito il concorso di progettazione per la riqualificazione della fascia costiera Boccetta – Annunziata, di cui la Fiera è parte integrante. Ma la vera sfida rimane la Zona Falcata. Qui si è perso troppo tempo e altro ne servirà ancora: l’attesa è per l’imminente gara di bonifica, un processo che da solo potrebbe richiedere tre anni e che costituisce solo il passo propedeutico alla tanto agognata riqualificazione di un’area chiave per lo sviluppo turistico. A Maregrosso sono in programma le demolizioni di alcuni edifici fronte mare e si delinea il progetto dell’ex Macello, che dovrebbe dare vita alla prima vera spiaggia nel cuore della città, un’opportunità unica per restituire il mare ai messinesi.

La costa sud

Non meno importante, ma finora trascurata, è la costa centro-sud: qui non è stato ancora realizzato neanche un metro del progetto della via del mare. Un’intera fascia costiera che, pur avendo un potenziale enorme, resta purtroppo ancora negata alla città, in attesa di un’iniziativa concreta che la riconnetta alla vita urbana.

Il cambiamento

I cantieri portano con sé disagi ma sono simbolo di città in movimento. Messina si avvicina lentamente a un salto di qualità che le è stato negato per troppi anni. Quando la polvere si sarà posata e le recinzioni saranno rimosse, la città inizierà finalmente ad avere alcune caratteristiche urbane che la proietteranno verso un futuro di maggiore vivibilità e attrazione turistica. Un cambiamento deciso che, nonostante le critiche, potrebbe segnare l’inizio di una nuova era.