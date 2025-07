Isola pedonale di viale San Martino, lavori prorogati fino al 9 agosto

Per il tratto fra piazza Cairoli e via Maddalena

Prima il 7 giugno, poi il 18 luglio ora il 9 agosto. Seconda proroga per i lavori dell’isola pedonale di viale San Martino, nel tratto compreso fra piazza Cairoli e via Maddalena. Stavolta, però, dovrebbe essere l’ultima e potremo vedere questo primo tratto completato prima della pausa agostana.

Il cambiamento è netto e già si vede. Non più solo l’asfalto delimitato da transenne ma una nuova pavimentazione, in linea con quella di piazza Cairoli, che modifica totalmente il volto del centro commerciale naturale della città..

Un’isola pedonale, vera, quella che a Messina è sempre mancata, tranne per provvedimenti temporanei. Alla ripresa, a settembre, si passerà alla seconda fase, quella compresa tra via Maddalena e via Santa Cecilia.