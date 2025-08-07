Viale San Martino, il primo tratto dell’isola pedonale sarà pronto domani

Salvo cambi di programma, anche se il sindaco Basile aspetta l'ufficialità, venerdì 200 metri saranno aperti ai messinesi
MESSINA “Ci siamo ma aspetto ancora le prossime ore per la conferma”. Da ieri il sindaco Federico Basile attende solo l’ufficialità ma di certo, con la fine di questa settimana, 200 metri dell’isola pedonale, nel tratto viale davia Maddalena a piazza Cairoli, saranno riconquistati dai messinesi in una nuova veste, da “vera ” isola pedonale. Domani sera, in ogni caso, tutto dovrebbe essere pronto.
Poi i lavori riprenderanno dal 18 agosto con obiettivo terminare prima di Natale nella parte a valle del viale San Martino fino a via Santa Cecilia, per altri 300 metri.
Un’isola pedonale vera
Il cambiamento è netto e già si vede. Non più solo l’asfalto delimitato da transenne ma una nuova pavimentazione, in linea con quella di piazza Cairoli, che modifica totalmente il volto del centro commerciale naturale della città..
Un’isola pedonale, vera, quella che a Messina è sempre mancata, tranne per provvedimenti temporanei. Alla ripresa, a settembre, si passerà alla seconda fase, quella compresa tra via Maddalena e via Santa Cecilia.