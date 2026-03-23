Vie Carrubbara e Bormida, ecco la gara per una nuova condotta idrica

Dal Serbatoio Montesanto a Salita Contino, con un collegamento secondario lungo le due vie in cui si registrano carenze idriche

Pubblicata la gara d’appalto per la realizzazione di un collegamento secondario lungo le vie Bormida e Carrubbara, che si trovano alle spalle dell’Ospedale Piemonte e che, da mesi, patiscono disservizi connessi alle criticità strutturali delle reti idriche della zona.

Il bando, con tutta la documentazione utile agli operatori economici per partecipare alla gara, è accessibile a questo link, le offerte potranno essere formulate entro le ore 23:59 del prossimo 2 aprile e l’esecuzione dei lavori avrà una durata stabilita in sessanta giorni, a decorrere dalla data di attivazione del servizio risultante da apposita verbalizzazione.

L’intervento straordinario oggetto dell’appalto fa seguito ai ripetuti interventi tecnici e sopralluoghi operati da Amam via via ma rivelatisi non risolutivi, sicché l’Azienda ha ritenuto necessario integrare il progetto già avviato per la realizzazione di una nuova condotta tra il Serbatoio di Montesanto e la Salita Contino, inserendo anche la realizzazione di un collegamento idrico secondario nelle Vie Bormida e Carrubbara, al fine di risolvere le criticità strutturali riscontrate in tali aree, ottimizzare la distribuzione idrica e potenziare l’efficientamento della rete idrica cittadina in una zona ad alta densità abitativa e con arterie idriche non più idonee.

“La realizzazione di una nuova condotta che unisca il serbatoio di Montesanto, fonte primaria per il rifornimento idrico della città, alla Salita Contino – affermano l’amministratore unico di Amam, Salvatore Ruello, e il direttore generale Davide Maimone – era già stata programmata da Amam nell’ambito del più ampio piano di gestione infrastrutturale delle reti e degli impianti mirato al potenziamento del servizio idrico integrato e questa ulteriore soluzione a beneficio del Rione Carrubbara è il frutto dei sopralluoghi e degli interventi tecnici scaturiti dalle segnalazioni dei cittadini e delle istituzioni locali, sicché si procederà in modo radicale e simultaneo ai lavori di realizzazione di una nuova condotta idrica dal serbatoio di Montesanto alla Salita Contino e contestualmente si realizzerà un collegamento idrico secondario lungo le Vie Carrubara e Bormida”.