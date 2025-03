Vigilia del derby Messina-Catania, Banchieri: “Fare punti per inseguire il miracolo sportivo”

L'allenatore del Messina il giorno prima del derby fa anche la conta dei possibili assenti

MESSINA – Dopo la rifinitura al Marullo di Bisconte Simone Banchieri, allenatore del Messina presenta la partita di domenica: “Sicuramente sarà una partita diversa dalle altre un derby a cui i tifosi tengono più di tutto e lo sappiamo. Ci siamo preparati e siamo pronti a far risultato che ha la stessa importanza di dare soddisfazione ai tifosi”.

Lunga lista di punti interrogativi sulla formazione di domani: “Ingrosso e Chiarella – prosegue il mister – non ci sono quasi da un mese, cerchiamo di recuperare Buchel che non sta bene, speriamo di recuperarlo fino all’ultimo. Il resto si sono allenati tutti ma ormai da un mese giochiamo sempre con quattro o cinque assenze. Gyamfi non sappiamo quanto potrà essere della partita, ma indipendentemente da chi andrà in campo mi fido di tutti i ragazzi”.

Ancora su quanto potrà incidere l’aspetto ambientale più che i reali valori e la classifica: “Sicuramente i connotati ambientali del derby contano, loro ad inizio stagione dovevano giocare per i primi posti, noi dobbiamo fare punti per il playout e raggiungere questo miracolo sportivo”. Sui singoli si sofferma su Luciani, autore di una tripletta a Cava de’ Tirreni: “Pierluca è un giocatore forte e prospettico che ha avuto dei problemi fisici, da Benevento l’abbiamo recuperato. Ha caratteristiche da centravanti che altri non hanno in squadra, attacca bene la profondità”. Infine il mister si lascia andare ad un commento personale sulla situazione in cui si è trovato: “Sono venuto a Messina perché le emozioni valgono più dei contratti, ho lasciato un contratto fino al 2026 per venire in questa piazza storica perché mi trasmette belle sensazioni. Questo mi dà fiducia e senso del dovere”.

