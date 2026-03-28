Vigilia delle Palme, Sant’Antonio presenta il recital “Resurrezione Dio è vivo”

A Messina la Basilica presenta stasera un'esibizione per voce e musica nel segno della spiritualità

MESSINA – La tradizionale attesa della domenica delle Palme, alla Basilica di Sant’Antonio, sarà preceduta dal recital di voce e musica per la Passione “Resurrezione Dio è vivo”. La rappresentazione sarà in scena, stasera alle 19, a conclusione della messa vespertina delle Palme, dando inizio alle celebrazioni della Settimana Santa fino al 5 aprile.

La vigilia delle Palme sarà caratterizzata dall’esibizione delle voci recitanti Toto D’Urso, Lillo Salemme, Carlo Vaccarini, Adriana Mancusom accompagnate dai musicisti Demetrio Chiatto alla chitarra e Matteo Oliveri al clarinetto e flauto. I riti Pasquali proseguiranno domani alle 8.40, nel cortile Antoniano con la benedizione delle Palme, la processione e la messa delle ore 9. Al termine di ogni messa seguirà la benedizione delle palme. Il martedì santo dopo la messa delle ore 11 seguirà la tredicina a sant’Antonio e poi la messa crismale alle 17,30 in Cattedrale. Il sacro Triduo Pasquale avrà inizio giovedì alle 8 con le lodi mattutine in Basilica, alle 18 celebrazione della messa “In coena domini” e alle 21 l’ora di adorazione comunitaria fino alle 22.

Verso la Pasqua 2026

La giornata del venerdì santo inizierà alle 8 con le lodi del mattino in Basilica, alle 15 coroncina alla Divina Misericordia e alle 15.30 Passione del Signore. Il sabato santo lodi mattutine in Basilica alle 8 e alle 22.30 veglia pasquale, il 5 aprile domenica di Resurrezione solenne messa di Pasqua alle 11. Per vivere più intensamente la settimana santa, i riti sono stati preceduti, nei giorni scorsi, dagli esercizi spirituali sul tema “Pietre vive per costruire un edificio santo” che richiama al centenario dell’inaugurazione della Basilica di Sant’Antonio avvenuta il 4 aprile 1926.