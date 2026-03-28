Domenica delle Palme e via Crucis a Messina: come cambia la viabilità

Domenica 29 e lunedì 30 sono in programma diverse processioni: le ordinanze viabili

MESSINA – In occasione delle celebrazioni che precedono la Pasqua, la Domenica delle Palme e la Via Crucis, il Dipartimento servizi manutentivi – Servizio mobilità urbana ha disposto una serie di provvedimenti viabili temporanei per consentire lo svolgimento in sicurezza delle processioni religiose in programma nei giorni 29 e 30 marzo 2026.

Domenica delle Palme, le processioni

Domani, 29 marzo, sono diverse le processioni previste in città e nei villaggi in occasione della Domenica delle Palme. La Parrocchia S. Maria del Carmine darà avvio alla processione alle ore 10.30 da piazza XX Settembre, con il seguente percorso: via Principe Umberto, via T. Cannizzaro, piazza Natale Masuccio e via Porta Imperiale, fino alla chiesa parrocchiale. Alle ore 10.00, partirà invece la processione della Parrocchia di San Giuliano da piazza San Vincenzo, che proseguirà lungo via Concezione, via Crispi, via Placida, via Fata Morgana e via Garibaldi, con arrivo presso la chiesa parrocchiale.

Sempre il 29 marzo, la Parrocchia Santa Maria delle Grazie nel villaggio Pace, avvierà la processione alle ore 10.45, con partenza da contrada Sena (piazzetta case popolari) e percorso lungo vico Bozzo e la complanare ovest di via Consolare Pompea, fino alla chiesa parrocchiale. Altra processione della Domenica delle Palme della Parrocchia SS. Salvatore – Opera Don Guanella di Villaggio Aldisio e San Pio X a Fondo Fucile, si snoderà da via Giovanni di Giovanni lungo via D’Anfuso fino alla chiesa parrocchiale.

Nel pomeriggio, è prevista la tradizionale processione della statua dell’Ecce Homo della Parrocchia Santa Maria Assunta di Faro Superiore, con partenza alle ore 18.30 dalla chiesa parrocchiale e attraversamento delle vie del villaggio, con rientro previsto alle ore 20.30. A Gazzi, la Parrocchia San Nicolò di Bari ha organizzato la Via Crucis vivente, con partenza alle ore 18.00 dalla chiesa parrocchiale e percorso lungo via Blandino, via M. Tommasi, via G. Alessi, palazzine IACP e piazza Verga.

La Via Crucis del 30 marzo

Per la giornata del 30 marzo, a cura della Cappellania della Stazione Ferroviaria di Messina, presieduta dal Vescovo ausiliare Mons. Cesare Di Pietro,si svolgerà la Via Crucis con partenza alle ore 20.00 da piazza della Repubblica e conclusione prevista intorno alle ore 21.30 presso l’atrio della Stazione ferroviaria, attraversando le vie adiacenti.

Le ordinanze: come cambia la viabilità

Durante tutte le manifestazioni, sarà disposta l’interdizione temporanea al transito veicolare nei tratti stradali interessati, limitatamente al passaggio dei cortei e con modalità dinamiche di avanzamento. Sarà comunque garantito, ove necessario anche mediante sospensione temporanea delle processioni, il transito dei mezzi di soccorso, dei veicoli in servizio di emergenza e delle Forze dell’Ordine. I servizi di presidio saranno assicurati dalle Forze dell’Ordine, con il supporto di personale messo a disposizione dagli organizzatori.