Monterosi Tuscia - Messina, mister Raciti: "Dobbiamo capitalizzare" - Tempostretto

MESSINA – Poco più di 24 ore alla sfida di Viterbo dove il Messina affronterà il Monterosi Tuscia, sfida fondamentale nella rincorsa salvezza degli uomini di mister Raciti. Queste le dichiarazioni del tecnico alla vigilia della partita valida come 31° turno del girone C di Lega Pro.

“Come tutte le partite questa sarà un’altra partita importante, decisiva,- commenta mister Ezio Raciti – purtroppo abbiamo fallito l’appuntamento con la vittoria domenica scorsa (contro il Monopoli, ndr). Dobbiamo affrontare anche questa come una finale, cercare di capitalizzare il più possibile e vedremo cosa saremo stati capaci di fare a fine partita, ma andremo lì per giocarla a viso aperto”.

Settimana delicata per l’Acr Messina

“Queste tre partite, importanti, – il Messina affronta in 7 giorni Monterosi Tuscia, Pescara infrasettimanale e Potenza prossimo fine settimana – vanno affrontate una alla volta. Non pensandole come un ciclo, ma una alla volta. Sicuramente dopo la classifica sarà più delineata. Per domani sono tutti disponibili tranne Grillo, c’è comunque chi non è al top della condizione perché rientra da infortuni.

Sull’avversario Monterosi Tuscia

“Non so che tipo di partita vorrà fare il Monterosi Tuscia. Sono una squadra molto aggressiva – conclude l’allenatore dell’Acr Messina – che in mezzo al campo fa tanta densità e ha un’attaccante importante come Costantino (nove reti in campionato, ndr). Sono una squadra difficile da affrontare, speriamo di poter giocare la partita come l’abbiamo preparata”.

