Vigilia Messina-Lamezia, Romano: “In campo agguerriti e organizzati”

L’allenatore biancoscudato presenta la sfida di domenica al “Franco Scoglio” sulle assenze dice: “Orlando non è recuperato, Roseti si ma non al 100%. Società e mercato? Aspettiamo il 9 dicembre”.

MESSINA – Queste le parole di mister Romano presentando la quindicesima giornata di campionato che si disputerà domani, domenica 7 dicembre, alle ore 15 al “Franco Scoglio”. La Vigor Lamezia viene da tre sconfitte consecutive: “La nostra prerogativa è sempre cercare di fare punti – esordisce mister Giuseppe Romano – siamo in una condizione di classifica che sappiamo e non possiamo permetterci passi falsi. Affrontiamo una squadra che ha perso o è stata riacciuffata nei minuti finali. Le ultime prestazioni degli avversari sono buone ma sono mancati i risultati, tra loro c’è gente di qualità. Noi dobbiamo stare attenti e fare una gara di attenzione e concentrazione, dovremo sfruttare il fattore campo che nel girone di ritorno dovrà essere un valore aggiunto. Di diverso in rosa non c’è nulla, siamo questi e con questi dobbiamo cercare di esprimere la miglior formazione mettendo gli uomini giusti nella partita giusta. Non recuperiamo Orlando, abbiamo recuperato parzialmente Roseti anche se non è al 100%, cerchiamo con questi di fare la nostra partita e la nostra gara. Abbiamo il dovere di dare il massimo perché ripeto non possiamo fare passi falsi. L’idea iniziale di gioco è fare la nostra partita come sempre fatto, dobbiamo essere equilibrati in campo e dobbiamo essere determinati a tutti, agguerriti e organizzati”.

Sulla situazione societaria e il mercato aggiunge: “Per l’evento di lunedì abbiamo parlato con la proprietà, dall’acquisizione del ramo sportivo tra qualche giorno potremo operare pienamente sul mercato e mi auguro che la società possa prendere dei calciatori che mi soddisfino, abbiamo fatto già due/tre nomi, tutto si deciderà giorno 9. La squadra a livello psicologico e mentale sta bene, è professionale e mostra attaccamento alla maglia, vedremo cosa succederà in seguito. Aspettiamo ad esempio il tesseramento del portiere under che ci darà possibilità di avere over in mezzo al campo, per il resto abbiamo tutti i doppi ruoli, tranne forse in avanti dove abbiamo solo Roseti”.

