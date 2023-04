Villa Dante animata da supereroi e manga giapponesi: musica e sfilata al Raduno Cosplay - Tempostretto

A organizzare sono stati Semaluma e Stretto Crea, in vista del MessinaCon del prossimo settembre. Tanti gli appassionati presenti, grandi e bambini

MESSINA – Tra caccia al tesoro, musica e giochi, Villa Dante ha vissuto una giornata diversa dal solito, all’insegna di fumetti e manga, cartoni animati, film e serie tv. E lo ha fatto grazie al raduno di cosplayer organizzato dal gruppo Semaluma e da Stretto Crea, con la collaborazione del Comune di Messina e di Messina Social City. Tra supereroi Marvel e principesse Disney, grandi e piccini si sono incontrato per un evento unico, ma che vuole ripetersi nel corso del tempo.

Quello del cosplay è un mondo molto attivo, con manifestazione di grande portata in giro per il mondo e anche in Sicilia. Basti pensare al Palermo Comicon o all’Etna Comics, due eventi che coinvolgono un gran numero di siciliani ogni anno. Oggi è toccato a Messina muovere un primo passo con il raduno di Villa Dante, raccogliendo il plauso di grandi e piccini.