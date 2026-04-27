 Villa Dante e Piazza Casa Pia: sparite (di nuovo) le reti dai tavoli da ping pong

Villa Dante e Piazza Casa Pia: sparite (di nuovo) le reti dai tavoli da ping pong

Redazione

Villa Dante e Piazza Casa Pia: sparite (di nuovo) le reti dai tavoli da ping pong

lunedì 27 Aprile 2026 - 13:30

Vengono rimesse e puntualmente spariscono ancora

Un film già visto, una storia che si ripete. A distanza di tempo dalle prime segnalazioni e dai successivi interventi di ripristino, i tavoli da ping pong di Villa Dante e Piazza Casa Pia sono tornati a essere dei semplici, inutilizzabili blocchi di cemento. Senza rete.

Entrambi i punti di aggregazione, concepiti per offrire momenti di svago e sport all’aperto alla cittadinanza, si presentano oggi “spogli”. Le immagini raccolte documentano chiaramente la situazione: a Villa Dante (figura 1), la struttura in cemento e metallo è priva del nastro separatore, così come a Piazza Casa Pia (figura 2), dove il tavolo manca dello stesso fondamentale accessorio.

Una storia che si ripete

Non è la prima volta che questi tavoli finiscono al centro delle cronache per lo stesso motivo. L’annosa questione delle reti sparite sembra essere diventata una costante. Sia a villa Dante sia a piazza Casa Pia i tavoli, installati per favorire la socialità, subiscono ciclicamente lo stesso destino.

Inciviltà o carenza di manutenzione?

Si tratta dell’ennesimo atto di inciviltà e vandalismo da parte di ignoti, oppure di una carenza nei piani di manutenzione ordinaria e nel controllo del territorio?

L’investimento fatto per questi spazi di aggregazione rimane così parzialmente vanificato. La mancanza delle reti, seppur apparentemente un dettaglio minore, impedisce di fatto l’utilizzo dei tavoli. Un piccolo, ma significativo, fallimento nella gestione del “bene comune”.

tavolo ping pong
tavolo ping pong

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