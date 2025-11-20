 Villa Pugliatti, il Comune di Messina fa ricorso al Cga contro il vincolo storico

Villa Pugliatti, il Comune di Messina fa ricorso al Cga contro il vincolo storico

Redazione

Villa Pugliatti, il Comune di Messina fa ricorso al Cga contro il vincolo storico

giovedì 20 Novembre 2025 - 08:30

“Scelta incomprensibile” – dice il consigliere comunale Alessandro Russo

Il Comune di Messina ha proposto ricorso al Cga contro la sentenza del Tar di Catania che aveva confermato – rigettando un primo ricorso sempre promosso dall’Amministrazione comunale – il vincolo storico-artistico posto su Villa Pugliatti e sul fondo agricolo pertinente dalla Soprintendenza di Messina.

“Il Comune – dice il consigliere comunale Alessandro Russo – stante il primo livello della progettazione dovrebbe ipotizzare soluzioni alternative e altrettanto utili a contemperare sia la realizzazione della piastra logistica sia la difesa dell’ultimo grande spazio a verde residuo nell’intero territorio compreso tra Contesse e Pistunina”.

Perché – chiede Russo – non sono state in fase di progettazione di massima studiate ipotesi progettuali alternative, inglobando ad esempio gli spazi ex industriali e in disuso posti più a nord dell’agrumeto di Villa Pugliatti?

Tre anni fa – ricorda Russo – il sindaco Federico Basile, ancora solo candidato, diceva no a un deposito Gnl proprio lì. “Cos’è cambiato?” – chiede. “Questa città sta ancora una volta scegliendo di eliminare testimonianze preziose del suo passato, giustificando tutto con il trito ritornello dello sviluppo. Una scelta incomprensibile e non condivisibile che, peraltro, stante la sua delicatezza sulle ripercussioni urbanistiche avrebbe probabilmente meritato un approfondimento in Consiglio comunale”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Ponte. “Dalla Corte dei conti una pietra tombale sul progetto attuale”
125 anni del Messina, Enrico Buonocore torna in riva allo Stretto
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED