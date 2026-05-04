Villa San Giovanni. Dopo 4 anni rimosso il relitto della Odyssey Spirit

Si era arenata il 21 aprile 2022

Dopo quattro anni è stata finalmente rimosso il relitto dell’imbarcazione Odyssey Spirit battente bandiera belga che si era arenata sulla costa di Villa San Giovanni a ridosso del lungomare cittadino il 21 aprile 2022.

Stamattina è intervenuto un pontone usato come piattaforma galleggiante denominato Ardito di proprietà di azienda specializzata di Milazzo che ha portato a termine l’operazione di recupero.

L’operazione ha visto l’attivo interessamento e la stretta collaborazione tra diverse autorità e realtà operative dello Stretto. In prima linea, l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto con il funzionario avv. Vincenzo Laruffa, e la Capitaneria di Porto di Villa San Giovanni, guidata dal nuovo comandante Roberto Pagnozzi, presente insieme al suo personale.

Fondamentale è stato inoltre l’ausilio tecnico del Gruppo Ormeggiatori di Villa San Giovanni, rappresentato dal presidente Francesco Bellantoni e da Andrea Bellantoni. Alle operazioni hanno preso parte anche i sommozzatori, coordinati da Seby Matà, il cui intervento è stato determinante per il coordinamento delle attività in porto.