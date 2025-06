Villa San Giovanni. I carabinieri sventano furto di guardrail, identificati i responsabili

I militari hanno notato due individui intenti a caricare su un autocarro numerosi montanti metallici appena rimossi dalla sede stradale

VILLA SAN GIOVANNI – Tentano di smontare e rubare sezioni di guardrail lungo un tratto della Strada Statale 738, approfittando di un’area interessata da lavori stradali. Ma il colpo non va a segno, a sventarlo ci pensano i carabinieri della Compagnia di Villa San Giovanni, impegnati in un ordinario servizio di controllo del territorio. I militari hanno notato due individui intenti a caricare su un autocarro numerosi montanti metallici appena rimossi dalla sede stradale. Alla vista della pattuglia, i due si sono dati

alla fuga, abbandonando momentaneamente l’area.

La prontezza dei Carabinieri ha però permesso di annotare il numero di targa del mezzo, ritrovato qualche ora più tardi in una vicina area di servizio. All’interno, un carico di materiale ferroso, tra cui parti meccaniche di veicoli e gli stessi elementi in acciaio del guardrail, inequivocabile prova del tentato furto.

Rintracciati e identificati quindi, i due sono stati denunciati in stato di libertà per furto aggravato e ricettazione.

Tutto il materiale recuperato è stato sottoposto a sequestro, mentre sono tuttora in corso ulteriori approfondimenti per verificarne la provenienza e quantificare con precisione l’entità del danno.

L’operazione dimostra, ancora una volta, l’efficacia del dispositivo di controllo del territorio e la tempestività d’intervento dei militari dell’Arma, anche in contesti apparentemente marginali, ma potenzialmente pericolosi per la sicurezza della circolazione e l’integrità delle infrastrutture pubbliche.