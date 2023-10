Villa San Giovanni. Incontro tra Stretto di Messina spa, tecnici di RFI e amministrazione comunale - Tempostretto

Completamento dei lavori di riqualificazione del lungomare e mascheramento della variante ferroviaria di Cannitello, i temi affrontati

VILLA SAN GIOVANNI – Completamento dei lavori di riqualificazione del lungomare e utilizzo delle somme residue del progetto di mascheramento della variante ferroviaria di Cannitello. Sono stati gli argomenti affrontati, nel corso dell’incontro tenutosi tra gli ingegneri della Stretto di Messina e i tecnici dei diversi comparti di RFI. Per l’amministrazione comunale di Villa San Giovanni erano presenti il sindaco Giusy Caminiti, l’assessore all’ urbanistica Albino Rizzuto, il consigliere Franco Scicchitano e, da supporto tecnico, l’architetto Francesco Carpinelli.

L’amministrazione comunale villese, ha ribadito le richieste fatte lo scorso 25 giugno all’atto della

consegna parziale dei lavori dello stesso lungomare: la via Marina dovrà essere ultimata (pavimentazione, arredi, ringhiere e scale di accesso all’arenile) entro l’estate 2024 e dovranno essere messe in campo tutte le azioni necessarie per velocizzare tali lavori. Gli ingegneri della Stretto di Messina e i tecnici dei diversi comparti di RFI si sono resi disponibili alla consegna di tutta l’area ancora mancante (poco più di un km), atteso che i primi mesi saranno di verifica bellica e mano a mano che si procederà con quest’ultima sarà

possibile riprendere materialmente la riqualificazione. RFI, nel frattempo sta effettuando le opportune verifiche per la riapertura in tempi celeri del cantiere. Nel corso dell’incontro, è emersa anche la volontà di far ripartire contemporaneamente i lavori da nord (Pezzo) e da sud (chiesa di Cannitello).

L’utilizzo delle somme che residueranno dalla mascheratura della variante, è stato un altro punto trattato. Con la ripresa del progetto ponte, infatti, ci sarà uno stop al mascheramento dell’ecomostro che porterà

al risparmio di una consistente cifra sui 7 milioni di euro stanziati. Il sindaco Caminiti, ha chiesto a RFI e stretto di Messina che queste somme possano essere utilizzate dal Comune di Villa San Giovanni, per completare il progetto del lungomare e farlo diventare il luogo di attrazione turistica e di servizi che tutti ci siamo sempre immaginati. Questo significa che la mascheratura della variante avverrà una volta definito tutto l’iter procedurale che riguarda la questione ponte.

“Un tema che stiamo seguendo con grande attenzione e massima serietà – ha evidenziato il sindaco Giusy Caminiti – per tutelare gli interessi della nostra comunità e che permetterà, come previsto nel progetto iniziale, in modo da unire la via Marina con la sovrastante via Nazionale, anche con un percorso ciclabile che darà un senso alla realizzanda pista ciclabile sul lungomare di città”.

“L’auspicio – ha sottolineato il primo cittadino di Villa San Giovanni – è quello di precedere per step fino ad ottenere le somme per un nuovo progetto di una via marina realmente riqualificata (con impianto di illuminazione, marciapiede lato monte, viabilità completa, vie di accesso alternative, aree di parcheggio) e allo stesso tempo, oltre che di un progetto concreto di mascheratura dell’ecomostro che permetta finalmente di ricongiungere una città divisa in due dalla cortina ferroviaria”. Nelle prossime settimane ci sarà un sopralluogo congiunto dei tecnici della Stretto di Messina, con quelli comunali e l’amministrazione comunale, al fine di arrivare a soluzione anche per il finanziamento PUI.