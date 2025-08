Villa San Giovanni. Sabato 2 agosto la proiezione del film “Spiaggia di vetro” di Will Geiger

VILLA SAN GIOVANNI – Era agosto 2022 quando il teaser del film “Spiaggia di vetro” veniva presentato in anteprima a Villa San Giovanni da “Save Your Globe” presso il Mu.Me. di “Ponti Pialesi”, puntando i riflettori sugli aspetti green e della biodiversità dello Stretto di Messina. Dal 30 giugno 2025 finalmente il film di Will Geiger è in diffusione nei cinema italiani e sabato 2 agosto sarà proiettato proprio a Villa San Giovanni presso la rinnovata ed elegante Piazza delle Repubbliche Marinare sul mare, nell’ambito della rassegna cinematografica comunale “Visioni di Stretto – Aspettando la 61° Traversata dello Stretto” in

collaborazione con il S.A.I. (Sistema Accoglienza Integrazione).

Lo Stretto col suo fascino e la Calabria con i suoi variegati paesaggi, diventano sempre di più la location naturale di film e documentari, nuovi veicoli di valorizzazione del territorio e strumenti di attrazione turistica anche grazie all’interessamento di registi, attori famosi ed emergenti, case produttrici, e grazie ai cofinanziamenti delle film commision regionali: nel caso di “Spiaggia di Vetro” hanno contribuito in sinergia le film commission calabrese e siciliana visto che le riprese e la trama del film riguardano le due sponde dello Stretto: Cannitello e Porticello di Villa San Giovanni e Scilla per la Calabria e Ganzirri di Messina.

E proprio tra Ganzirri e Cannitello ha vissuto per quattro anni il regista satunitense Willl Geiger, affascinato dai territori, dalle luci, dalle storie e dai personaggi “strettesi” che popolano i borghi marinari ancora vivi, location naturali per un film di impatto come “Spiaggia di Vetro”. Il film coprodotto da Indyca e Baobei e distribuito da N-Film, ha ottenuto la “official selection” dell’Ischia Film Festival 2025. Tra i protagonisti gli attori italiani Claudio Castrogiovanni, Peppino Mazzotta, Rita De Donato noti al grande pubblico per aver recitato in film e fiction di successo e il giovanissimo Souleyman Diakite, attore esordiente, reggino di adozione, vera rivelazione del film.

Prima della proiezione del film è previsto il talk “Il fattore cinema in Calabria: risvolti green, turistici e di inclusione” moderato dal prof. Rosario Previtera dell’associazione “Save Your Globe” che prevede dopo i saluti del sindaco Giusy Caminiti e della presidente del consiglio comunale Caterina Trecroci, la partecipazione del regista Will Geiger, del produttore Michele Geria promotore del Reggio Calabria Film Fest, del casting director Pasquale Paco Richichi, di Souleyman Diakite e degli altri giovani attori del film. Tra gli ospiti d’eccezione della serata anche l’attore Pietro Sarubbi, docente presso la Facoltà di Cinema

“Luchino Visconti” di Milano e noto per aver recitato in numerosi film tra i quali “The passion” e “Il

mandolino del capitano Corelli”.

“Spiaggia di Vetro è un film potente e a tratti commovente in quanto introspettivo” dice il prof. Rosario Previtera di “Save Your Globe”: “è un film in cui l’anima, le gioie e i dolori dei suoi personaggi e del pubblico, emergono dalle profondità dell’inconscio assimilato al nostro mare, con effetto catartico, con tutta la loro intensità e violenza, grazie allo spirito del mare e alla gente di mare: i famosi cacciatori di pescespada che solcano da secoli le acque turbolente dello Stretto di omerica memoria, nelle quali è ancora vivo il mito di Scilla e Cariddi”.

Per il regista Will Geiger “La caccia al pescespada e la filosofia di vita dell’uomo di mare, possono essere respirati e vissuti quotidianamente accompagnati da paesaggi mozzafiato; gli scenari naturali che si godono da Cannitello e Ganzirri sono unici e impagabili così come quei luoghi nascosti come le vere spiagge di vetro così dette per la diffusa presenza dei vetrini colorati e levigati dal mare, che spesso rendono la battigia multicolore, cangiante e luccicante.

E proprio da qui inizia il percorso tormentato, tra dolore, perdono e rinascita del pescatore Salvo che fugge dai ricordi di una tragedia familiare tra i boschi di Serra san Bruno per fare il carbonaio ma è costretto a ritornare sullo Stretto, non per una propria scelta, e a riallestire la vecchia passerella del padre o “feluca” come si chiama a Messina, per rivivere la caccia al pescespada.

La sua vita cambierà nuovamente grazie alla presenza di persone e affetti inaspettati”. “L’esperienza di casting director è impagabile perché consente di conoscere tantissima umanità e apprezzare la voglia e a volte l’esigenza di esprimersi in varie forme d’arte tra cui quella della recitazione” sostiene il villese Pasquale Richichi che ha scoperto il talento del giovanissimo Souleyman Diakite: “Souleyman è protagonista anche nella vita di una bellissima storia di inclusione e integrazione della quale parleremo durante il talk. E’ bene ricordare l’utilizzo proficuo delle maestranze del posto e degli attori locali. Le comparse e i pescatori apparsi sulla barca del pescespada sono veri pescatori messinesi così come i carbonai di Serra San Bruno (VV).

Tra le apparizioni importanti ricordo quella del villese Giuseppe Gagliostro e del lametino Pino Torcasio. Ed è stata una piacevole scoperta il talento dei giovanissimi Giovanni Guerrisi e Cloe La Rosa della “SRC-Scuola di Recitazione della Calabria” diretta da Walter Cordopatri”. E’ proprio vero che “questo mare è pieno di voci e questo cielo è pieno di visioni” citando Giovanni Pascoli che amò lo Stretto.