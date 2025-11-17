Villa San Giovanni. Sequestrati 7 kg di droga, arrestata una coppia in viaggio con due bambini

I due, residenti nel Reggino, sono stati arrestati in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso

VILLA SAN GIOVANNI – Un controllo straordinario disposto dai carabinieri della Compagnia di Villa San Giovanni nei pressi del molo di sbarco dei passeggeri provenienti dalla Sicilia ha portato a un importante risultato nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’operazione, un’autovettura con a bordo una coppia e due bambini ha attirato l’attenzione dei militari. Il comportamento eccessivamente nervoso dei due adulti ha insospettito gli operanti, che hanno deciso di procedere a una perquisizione del veicolo.

L’ispezione ha consentito di rinvenire un ingente quantitativo di droga: all’interno di un borsone, posizionato ai piedi della passeggera, i Carabinieri hanno scoperto tre confezioni contenenti cocaina per un peso complessivo di quasi un chilo, oltre a 55 panetti di hashish per circa 6 chilogrammi.

I due, entrambi residenti nel Reggino, sono stati arrestati in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Condotti in caserma per gli accertamenti di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Reggio Calabria sono stati successivamente trasferiti presso la Casa Circondariale del capoluogo.