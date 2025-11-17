 Villa San Giovanni. Sequestrati 7 kg di droga, arrestata una coppia in viaggio con due bambini

Villa San Giovanni. Sequestrati 7 kg di droga, arrestata una coppia in viaggio con due bambini

Redazione

Villa San Giovanni. Sequestrati 7 kg di droga, arrestata una coppia in viaggio con due bambini

Tag:

lunedì 17 Novembre 2025 - 16:45

I due, residenti nel Reggino, sono stati arrestati in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso

VILLA SAN GIOVANNI – Un controllo straordinario disposto dai carabinieri della Compagnia di Villa San Giovanni nei pressi del molo di sbarco dei passeggeri provenienti dalla Sicilia ha portato a un importante risultato nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’operazione, un’autovettura con a bordo una coppia e due bambini ha attirato l’attenzione dei militari. Il comportamento eccessivamente nervoso dei due adulti ha insospettito gli operanti, che hanno deciso di procedere a una perquisizione del veicolo.

L’ispezione ha consentito di rinvenire un ingente quantitativo di droga: all’interno di un borsone, posizionato ai piedi della passeggera, i Carabinieri hanno scoperto tre confezioni contenenti cocaina per un peso complessivo di quasi un chilo, oltre a 55 panetti di hashish per circa 6 chilogrammi.

I due, entrambi residenti nel Reggino, sono stati arrestati in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Condotti in caserma per gli accertamenti di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Reggio Calabria sono stati successivamente trasferiti presso la Casa Circondariale del capoluogo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Messina, tempi incerti per il progetto sulla viabilità a Ortoliuzzo: se ne parla da quasi 30 anni
Messina. Alcol a una minorenne, multato un locale del centro
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED