Villafranca, nasce circolo pd: “Impegno su temi nazionali e territoriali”

A Villafranca Tirrena si costituisce il nuovo circolo del Pd, che si dichiara pronto ad avviare iniziative e dibattiti su temi nazionali e territoriali

VILLAFRANCA TIRRENA – Nasce il nuovo circolo del Pd a Villafranca Tirrena. Lo scorso 23 ottobre l’assemblea costitutiva, che ha visto la partecipazione anche dei rappresentanti del Coordinamento provinciale del Partito Democratico di Messina.

A introdurre i lavori Armando Hyerace e Domenico Siracusano, del Coordinamento provinciale. Durante l’incontro sono quindi intervenuti gli iscritti del circolo Pd di Villafranca Tirrena Filippo Calderone, Roberto Saia, Natale Princiotta, Franco Smedile, Andrea Mostaccio, Lucia Ruggeri e Giovanni Basile.

In una nota, il circolo Pd sottolinea: «È stata l’occasione per fare il punto sulle iniziative da intraprendere nelle prossime settimane e nei prossimi mesi per rilanciare l’impegno sui temi nazionali e territoriali di una ritrovata comunità di militanti».