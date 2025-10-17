Villetta di Ponte Schiavo, ecco i 180mila euro necessari per i lavori

Approvato il finanziamento europeo Poc. Progetto esecutivo pronto, ora si attende il bando per avviare i lavori

MESSINA – A dieci giorni dall’approvazione del Dip (Documento di Indirizzo alla Progettazione), ora è stata formalizzata l’ammissione a finanziamento del progetto di riqualificazione della villetta di Ponte Schiavo.

Il progetto, denominato “Riqualificazione delle pavimentazioni antitrauma e pedonali, presso l’area ludico-sportiva di Ponte Schiavo”, sarà finanziato con fondi del Programma Operativo Complementare (Poc) Metro 2014-2020 (Ambito IV). L’importo totale destinato all’opera è di 180.069 euro.

Danni e obiettivi del Progetto

La villetta, completata già a giugno 2023, era rimasta chiusa a causa di problemi nella fornitura e posa della pavimentazione antitrauma e poi è stata danneggiata da eccezionali eventi meteo che hanno compromesso l’impianto di illuminazione, quello di irrigazione e il prato.

Gli obiettivi del progetto finanziato sono la sostituzione e riqualificazione della pavimentazione antitrauma nelle aree gioco (su una superficie di 1207 metri quadri) e il ripristino completo dell’impianto di illuminazione, irrigazione e del prato danneggiato.

Cronoprogramma

Il progetto esecutivo è stato completato a settembre. Il cronoprogramma finanziario prevede che l’intera spesa di 180mila euro sarà sostenuta nel 2026.

Si stima che, dopo la fase di progettazione già conclusa e l’aggiudicazione dei lavori (prevista tra il quarto trimestre 2025 e il primo trimestre 2026), la realizzazione possa iniziare nel 2026, consentendo la chiusura e la fruizione dell’intervento entro la fine dell’anno.

L’Amministrazione affiderà la gestione futura della villetta anche alle società partecipate Messina Social City (per l’inclusione sociale) e Messina Servizi Bene Comune (per la manutenzione).

