 Villetta di Torre Faro, si rompe un’altalena e una bambina si fa male

venerdì 17 Ottobre 2025 - 12:20

Ferite lievi, per fortuna, ma poteva andare peggio. Messina Servizi interverrà presto per riparare il danno

Tanta paura per una bambina che mercoledì è rimasta ferita alla villetta di Torre Faro. La madre racconta che il seggiolino dell’altalena si è staccato dal telaio mentre la piccola giocava, provocandone la caduta. “La dinamica dell’incidente avrebbe potuto avere conseguenze molto più serie – dice -, dato che poco prima c’era su una bambina di tre anni. L’altalena aveva già subìto circa un mese fa un intervento di riparazione, che a quanto pare non è risultato buono”.

Da un anno sono stati posizionati giochi nuovi (compresi quelli inclusivi) e panchine, mentre sono stati sistemati vialetti e aiuole.

La risposta

“Gli interventi di manutenzione sono stati fatti – spiega l’assessore Massimo Minutoli -. Purtroppo spesso si registrano atti di vandalismo da parte di ignoti che cerchiamo di perseguire”.

Minutoli ha comunque assicurato che l’Amministrazione è già intervenuta per la specifica situazione dell’altalena: “La segnalazione è stata già fatta a Messina Servizi per la messa in sicurezza”.

La dedica a Giuseppe Sanò

L’incidente si è verificato a pochi giorni dalla cerimonia pubblica di inaugurazione e dedica dello spazio. Una targa in ricordo di Giuseppe Sanò, indimenticato consigliere di quartiere, verrà scoperta domenica 19 ottobre, alle ore 10.30.

