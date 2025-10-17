 Torre Faro non dimentica Giuseppe Sanò, una targa nella villetta di via Scuole

venerdì 17 Ottobre 2025 - 10:15

Messina. Domenica 19 ottobre è prevista la scopertura, comunica il comitato promotore "Villetta Sanò"

MESSINA – Una targa in ricordo di Giuseppe Sanò presso la villetta di via Scuole a Torre Faro. Si terrà domenica 19 ottobre, alle ore 10.30,  presso la villetta di via scuole a Torrefaro,  la scopertura di una targa in memoria di Giuseppe Sanò, indimenticato consigliere di quartiere e attivista politico.
Saranno lette da Giovanna Manetto alcune poesie scritte da Giuseppe e a seguire, intorno alle ore 11.00, sarà scoperta  la targa “in ricordo di chi ha profuso tanto impegno e amore per rendere più vivibile il suo territorio e a cui idealmente dedichiamo la rinascita di questo luogo ristrutturato con i fondi della Democrazia partecipata”, comunica il comitato “Villetta Sanò”.

Giochi nuovi (compresi quelli inclusivi), panchine, vialetti e aiuole. In totale sono stati spesi 113mila euro per ridare decoro e sicurezza a questa piazzetta.
Sono stati invitati all’evento l’assessore Minutoli e il sindaco Basile.

Già consigliere della VI Municipalità, morto nel 2020 a 42 anni durante un’immersione, Sanò era una figura di riferimento a Torre Faro e si batteva per la sua valorizzazione. Per le villette vige la stessa regola delle vie, ovvero i dieci anni dalla morte, e non potendo subito diventare la villetta “Giuseppe Sanò” sul piano formale, sarà la targa a rendere tangibile il segnale d’attenzione per una figura che si è battuta contro la pesca illegale e la difesa della sua costa.

