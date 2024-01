Violenta aggressione al Centro per l’Impiego: urla, pugni sul bancone e una dipendente ferita

S. Teresa di Riva. Un utente, ex percettore del reddito di cittadinanza mette in pericolo il personale al front office

MESSINA – Il Centro per l’Impiego di Santa Teresa di Riva è stato teatro di un grave episodio: un giovane proveniente da Alì Terme ha sfogato la sua rabbia in un acceso attacco verbale seguito da gesti violenti. L’ex percettore del reddito di cittadinanza, visibilmente agitato, ha fatto irruzione nell’ufficio sul lungomare Paolo Borsellino, aggredendo verbalmente i dipendenti presenti. Poi ha colpito con alcuni pugni il bancone.

L’uomo lamentava di non aver ancora ricevuto il pagamento del sussidio Sfl (Supporto per la formazione e il lavoro), gestito dall’Inps, sottolineando la sua delusione per non aver ottenuto l’aiuto economico desiderato. La situazione è degenerata quando, dopo aver aggredito verbalmente un funzionario, ha colpito violentemente un pannello divisorio in plexiglass che è finito sul volto di una dipendente del front office. Poi ha lasciato l’edificio continuando a imprecare sul lungomare.

L’aggressione ha scioccato sia gli impiegati presenti che gli utenti che assistevano alla scena. La dipendente colpita, nonostante il livido al viso, è rimasta al suo posto di lavoro fino al termine dell’orario, valutando la possibilità di sottoporsi a una visita medica per documentare le ferite subite. In un momento di tensioni sociali, è urgente adottare misure per garantire la sicurezza dei dipendenti in un contesto che può facilmente sfociare in aggressioni.