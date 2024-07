Violenza di genere, scatta un codice rosso a Santa Teresa di Riva

Ai domiciliari 50enne sorpreso dai Carabinieri ad aggredire la convivente che ha trovato riparo in una casa protetta

E’ scattato nel cuore della notte l’ultimo codice rosso segnalato ai carabinieri, intervenuti in una abitazione di Santa Teresa di Riva in soccorso ad una donna maltrattata dal marito.

Un vicino della coppia, sentite le urla provenire dall’appartamento, ha avvisato il 112 e la pattuglia dell’Arma è arrivata immediatamente. Anche alla vista degli uomini in divisa il 50enne non ha smesso di minacciare e aggredire la convivente. Per l’uomo, che ha precedenti guai con la giustizia alle spalle, è scattato l’arresto il flagranza di maltrattamenti e lesioni: era in chiaro stato di alterazione psico-fisica.

Non è la prima volta che l’Arma interviene in casa della coppia per i liti tra coniugi, sfociate in precedenti aggressioni, atti vessatori, di molestia e minacce da parte del cinquantenne nei confronti della compagna. La donna ha quindi trovato riparo in una casa protetta. L’uomo è invece ai domiciliari col braccialetto elettronico.