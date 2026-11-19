Il punto in commissione con IncludiME, Evaluna, Cuav e Centro antiviolenza

MESSINA – “Combattere” la violenza di genere e sulle donne è un lavoro quotidiano, che parte dall’educazione e dal supporto alle ragazze più giovani. Un lavoro giornaliero che diverse realtà cittadine svolgono da tempo, all’interno delle scuole e con sportelli informativi e di aiuto, come IncludiMe. Se n’è parlato nella seduta odierna della settima commissione presieduta da Antonella Feminò. Ospiti della commissione sono state Selene Romeo per l’associazione Evaluna e per il Cuav (Centro uomini autori di violenza) e Cinzia Rodi del Centro antiviolenza oltre all’assessora alle Pari opportunità Liana Cannata.

Da IncludiMe alla “abitudine” alla violenza

Quest’ultima ha ricordato come le realtà ospiti siano protagoniste dell’attività dello sportello IncludiME, inaugurato diverse settimane fa al piano terra di Palazzo Zanca, all’ingresso degli uffici per le carte d’identità. Cannata ha parlato delle attività di IncludiME, sottolineato l’importanze di iniziative come l’Inclusivity Village e applaudito il servizio del centro antiviolenza. Il tema principale è stato però quello della prevenzione. La dottoressa Rodi, infatti, ha spiegato che “ci capita spesso che tante ragazze giovani chiamino il centro per difendere le loro madri, donne non più consapevoli di ciò che stanno vivendo semplicemente perché sono abituate a ogni forma di violenza. Ci sono donne che non escono sole, ci è capitato pure allo sportello IncludiME”.

È “un dramma”, ha sottolineato Rodi, parlando anche del progetto svolto nelle scuole in cui si è lavorato sulle relazioni. “Bisogna lavorare con le ragazze giovanissime e se ne deve parlare dai primi anni di vita. A scuola ancora ci si identifica col rosa per le femminucce e l’azzurro per i maschietti, ma dobbiamo far capire che esiste in tanto come ci si sente, non che esistono etichette. Gli adolescenti di oggi sono allo sbando perché spesso lo sono le famiglie”. Temi

I dati del Centro antiviolenza: “44 contatti nel 2026”

La dottoressa Romeo ha fornito anche dei dati relativi all’attività del centro antiviolenza nel 2026. Spiegando che “esistono tante opportunità che il centro riesce a dare. I contatti avuti in totale in un anno sono 44. Le prese in carico ufficiali 36, di cui 18 provenienti dall’anno precedente. Su 44 contatti ben 35 sono partiti dalle persone interessate. Ma solo 21 sono state le denunce su 36 prese in carico e un solo trasferimento in una struttura a indirizzo protetto. Riguardo alle condanne, su 21 denunce sono state 6. C’è però anche il fenomeno della remissione della querela. Non giudichiamo assolutamente ma succede”. Romeo ha ricordato anche l’importanza legata al Reddito di Libertà, il contributo economico erogato alle donne vittime di violenza.

E il Cuav? Romeo ha spiegato che sono nati ufficialmente, questi percorsi, nel 2023. “Hanno lo scopo di mettere in campo iniziative di prevenzione e responsabilizzazione da parte di chi ha avuto atti violenti”. Il tema della violenza, di genere e non, è ampio e bisogna affrontarlo con un lavoro quotidiano, come queste realtà fanno ogni giorno.