Barbagallo e Marino annunciano un'interrogazione sui ritardi

«L’astensione del Partito Democratico alla Camera nasce dalla scelta di non essere pregiudizialmente contrari a uno strumento che possa accelerare la bonifica di una delle porzioni potenzialmente più pregiate di Messina, sfregiata da decenni di incuria e degrado. Il commissariamento, tuttavia, impone una doppia assunzione di responsabilità: per ciò che non è stato fatto e per ciò che da oggi dovrà essere fatto».

Lo dichiarano i deputati del Partito Democratico Anthony Barbagallo e Stefania Marino intervenendo insieme al segretario provinciale del Pd di Messina, Armando Hyerace, sull’emendamento al decreto Ambiente che affida al presidente dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto i poteri di commissario straordinario per la bonifica e la rigenerazione della Zona Falcata.

«I 20 milioni di euro erano stati stanziati nel 2022, durante il governo Draghi», proseguono Barbagallo e Marino. «Il governo Meloni ha impiegato due anni per assegnare quelle risorse e, a distanza di ulteriori due anni, si rende necessario attribuire poteri straordinari al presidente dello stesso ente già individuato come soggetto attuatore».

«Presenteremo un’interrogazione parlamentare per ricostruire puntualmente le ragioni dei ritardi e accertare le responsabilità delle amministrazioni coinvolte», annunciano i deputati. «Non si può celebrare il ricorso a uno strumento straordinario senza interrogarsi sulle ragioni per le quali quelli ordinari non hanno funzionato».

«Per decenni la vicenda della Zona Falcata è stata una sorta di tela di Penelope, tra annunci, accordi istituzionali e continui rimpalli di competenze», aggiunge Hyerace. «Un anno fa, con la firma della convenzione con Invitalia, il bando era stato annunciato entro la fine del 2025: non è mai uscito. Al presidente Rizzo, a questo punto, chiediamo tempi certi e un cronoprogramma pubblico degli interventi».

«Ma c’è un altro aspetto sul quale intendiamo essere molto netti», prosegue il segretario provinciale. «L’attribuzione di poteri straordinari anche in materia di riqualificazione non può e non deve tradursi in una compressione degli spazi di confronto con la città. L’esperienza del recupero dell’area dell’ex Fiera dovrebbe averci insegnato qualcosa. Un conto è accelerare le procedure amministrative, altro è sottrarre alla discussione pubblica le scelte strategiche sul futuro di un pezzo così importante di Messina».

«La Falcata appartiene alla città, ed è la città che deve concorrere a deciderne il futuro», conclude Hyerace. «I poteri straordinari servano a recuperare il tempo perduto, non a scavalcare i processi democratici».