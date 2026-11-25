Al via un percorso condiviso con le Circoscrizioni per recuperare, tutelare e valorizzare i sentieri del territorio messinese

MESSINA – Avviare un percorso condiviso per il recupero, la manutenzione e la valorizzazione della rete sentieristica messinese, attraverso il coinvolgimento delle Circoscrizioni, delle associazioni e delle realtà che operano sul territorio.

È stato questo il tema al centro della seduta di ieri della Terza Commissione consiliare – Ambiente, Territorio ed Energia – presieduta dal consigliere comunale Giuseppe Busá. Nel corso della riunione sono stati ascoltati i rappresentanti della Quarta, Quinta, Sesta e Settima Circoscrizione. Il confronto proseguirà nelle prossime sedute con il coinvolgimento delle altre circoscrizioni.

La rete di co-progettazione e il ruolo delle associazioni

L’obiettivo è giungere alla definizione di un progetto unitario che, attraverso una rete di co-progettazione territoriale e il ricorso ai Patti di collaborazione, consenta di mettere a sistema le competenze e le esperienze delle associazioni escursionistiche, ambientaliste e delle realtà attive nei villaggi.

“Messina dispone di un patrimonio naturalistico e paesaggistico straordinario che necessita di essere recuperato, tutelato e adeguatamente valorizzato”, sottolinea Giuseppe Busà. “L’intento è costruire un percorso partecipato, partendo dalla conoscenza del territorio e dalle esperienze di quanti, da anni, si occupano della cura e della promozione dei nostri sentieri, superando la frammentarietà degli interventi”.

Caprì: “Un’idea nata all’interno della VII Circoscrizione per restituire valore alla memoria”

Così il presidente della VII Circoscrizione Ninni Caprì (nella foto in basso): “L’idea della valorizzazione della rete degli antichi sentieri della VII Municipalità è nata all’interno della Circoscrizione, che punta a recuperare i percorsi storici che un tempo collegavano i nostri villaggi e che oggi rappresentano un patrimonio da riscoprire. Non si tratta soltanto di recuperare vecchi tracciati, ma di restituire valore alla memoria, all’identità e alle potenzialità del territorio. La valorizzazione della rete sentieristica può diventare un’opportunità concreta per promuovere il turismo lento, riscoprire il patrimonio naturalistico e culturale e creare nuove connessioni tra i villaggi. Ringrazio il presidente Giuseppe Busà per l’attenzione dedicata alla proposta. Continueremo a lavorare affinché questa idea possa trasformarsi in un progetto concreto, capace di valorizzare non soltanto la VII Municipalità, ma l’intera città di Messina”.

Le proposte operative e l’integrazione dei percorsi

Tra le proposte da approfondire figurano la mappatura dei percorsi esistenti, l’individuazione di tratti da affidare alla cura delle associazioni attraverso specifici accordi di collaborazione, la promozione di giornate ecologiche e l’adozione di una segnaletica uniforme, anche attraverso l’utilizzo di strumenti digitali.

La prospettiva è quella di realizzare una rete escursionistica integrata, capace di collegare i Peloritani, le vallate, i villaggi e le riserve costiere, valorizzando anche i punti di interesse storico, culturale e naturalistico e favorendo lo sviluppo di servizi di accoglienza.

Il raccordo con l’amministrazione e i finanziamenti

Il percorso avviato dalla Terza Commissione consiliare si pone in continuità con le iniziative già intraprese dall’amministrazione comunale, attraverso gli assessorati al Turismo e all’Ambiente, sia nell’ambito del progetto Inspire sia attraverso la candidatura, in sinergia con le Politiche europee, a un bando dedicato alla valorizzazione dei sentieri e alla promozione del turismo sostenibile.

“Il lavoro della Commissione punta a creare le condizioni per la definizione di un progetto organico, attraverso il coinvolgimento dell’Amministrazione comunale, degli enti competenti e del mondo associativo. Una progettualità che possa anche intercettare finanziamenti regionali, nazionali ed europei destinati al turismo sostenibile e alla valorizzazione delle aree interne, trasformando la rete sentieristica in una concreta opportunità di sviluppo per il territorio messinese”, conclude Busà.