Dopo il successo con Melendugno di domenica la squadra di coach Barbieri vince ancora al PalaRescifina, le abruzzesi sconfitte in quattro set

MESSINA – Akademia Messina tornava in campo tre giorni dopo aver ottenuto il primo successo in casa, superando per tre set a due Melendugno. La formazione di coach Barbieri in questo mercoledì sera ha fronteggiato Altino, ultima in classifica, e al PalaRescifina per la nona giornata e ha trovato la seconda vittoria di fila in stagione e soprattutto la prima piena da tre punti avendo chiuso la sfida in quattro set per una volta senza fare gli straordinari.

Coach Barbieri sceglie Guiducci-Lindgren sulla diagonale palleggiatore-opposto, a schiacciare Henderseon e Bellia, centrali Franceschini e Quero con capitan Rolando libero. Coach Tortorici manda in campo Lupoli al palleggio e Stival suo opposto, Provaroni e Riva in banda, centrali Mori e Bernasconi con libero l’ex Ferrara, omaggiata ad inizio gara. A partita in corso spazio a Pegoraro, Colombano, Gazzola e Peroni. A fine match nel tabellino in quattro in doppia cifra Bellia top scorer con 20, a 17 Lindgren, 16 Quero e 13 Henderson.

Partita senza cali per Messina che a fine secondo set era anche in gioco ma complice qualche errore cede il parziale. Nei restanti set mai in discussione la sfida orchestrata bene soprattutto giocando col muro e le centrali molto coinvolte. Migliore in campo a fine match Veronica Quero e la compagna di reparto Franceschini chiude con sei punti.

Cosedil F3 Motors Akademia Messina – Altino Volley 3-1

Inizia subito con un break Altino, l’ace di Mori vale lo 0-2. Messina costretta a inseguire chiamando spesso in causa Bellia, poi grazie agli errori delle avversarie e la diagonale stretta di Henderson il risultato torna in parità sul 10-10. L’ace di Bellia mette per la prima volta nel match avanti Messina e le ospiti chiedono subito time out. Al rientro sono le padrone di casa che provano a fare gara di testa e Guiducci con due ace consecutivi scava il solco 19-15 e secondo time out per le ospiti. Al rientro arrivano quattro punti di fila delle abruzzesi che pareggiano, coach Barbieri chiede tempo mentre il secondo libero Maiezza sta mettendo in difficoltà le peloritane in ricezione. Dopo essere passata in svantaggio la formazione di casa torna a fare punti e in parità con l’attacco vincente di Lindgren. Si arriva praticamente in volata in questo set, sul 23 pari errore in battuta di Colombano subentrata nel doppio cambio subito ritirato da coach Barbieri. A cancellare il set point la fast di Quero, segue praticamente la stessa giocata vincente ed è set point per Messina, sulla battuta di Henderson ricezione abbondante e appostata ancora Quero firma la vittoria del set per 26-24.

Si riparte con le stesse formazioni nel secondo parziale, Messina stavolta opera il break immediatamente e col punto di Lindgren e il successivo muro di Guiducci scappa sul 6-3. L’inseguimento di Altino diventa efficace dal 10-8 con Mori in battuta le ospiti sorpassano (10-11) poi Lindgren ottiene il cambio palla. Prova l’allungo Vasto ma Messina non le lascia scappare e col muro di Bellia pareggia i conti sul 17-17. Nuovo allungo complice l’errore di Henderson e sul 19-21 coach Barbieri spende un time out, a parte il punto di Lindgren al rientro però Messina non riesce a reagire e le ospiti arrivano velocemente a set point sul 20-24 e chiudono subito con un altro errore nelle fasi finali di Henderson.

Partenza aggressiva di Akademia nel terzo parziale che scappa sul 6-2. Sotto 10-5 Altino cambia la regia mandando in campo Ghibaudo, ma segue il muro di Bellia per il massimo vantaggio locale e le abruzzesi chiedono tempo. Continua la supremazia delle locali che vanno molto bene a muro in questa fase e sul 16-9 Altino spende anche il secondo time out. Massimo vantaggio per Messina sul 19-10, scatenate Quero e Franceschini ma il nono punto di vantaggio arriva con Henderson. Cambia ancora coach Tortorici che rimanda in campo Lupoli e anche Pixner. Parziale reazione di Altino e sul 22-16 chiede time out coach Barbieri, si arriva a set point con l’errore in battuta delle ospiti, segue quello di Bellia, chiude subito dopo Lindgren.

Nel quarto set coach Tortorici lascia in campo Ndoye al posto di Riva, Messina riparte subito allungando sul 4-1. Altino rientra sull’8-8 ma Akademia riallunga rabbiosa con attacco di Bellia e muro di Franceschini. Spazio a Peroni in posto quattro e sul 14-12 le ospiti chiedono tempo. Al rientro le padrone di casa allungano ancora, con Peroni in battuta che mette in crisi la ricezione ospite e sul 19-13 segue il secondo e ultimo time out. Seguono altri due punti per Messina che si avvicina ormai alla meta, i match point arrivano con l’attacco vincente di Bellia. Ancora lei in parallela chiude la sfida.

Tabellino



Parziali: 26-24 20-25 25-19, 25-18

Durata: 31′, 28′, 31′, 25′.

Arbitri: Christian Palumbo e Andrea Bonzanni, Luca Cardaci (videocheck).

Mvp: Veronica Quero centrale di Cosedil F3 Motors Akademia Messina.

Cosedil F3 Motors Akademia Messina: Gazzola 0, Peroni 3, Lindgren 17, Quero 16, Bellia 20, Henderson 13, Rolando 0, Pegoraro 0, Caruso ne, Franceschini 6, Colombano 0, Guiducci 6.

Allenatore: Leo Barbieri. Secondo: Fabio Collina.

Altino Volley: Provaroni 12, Maiezza 0, Mori 6, Pixner 2, Ferrara 0, Lupoli 1, Stival 15, Ndoye 6, Riva 7, Farelli 0, Ghibaudo 0, Bernasconi 6, Omonoyan 1.

Allenatore: Gabriele Tortorici. Secondo: Reindorf Nortey.