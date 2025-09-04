Volley B/M. Per Sicily Bvs, Letojanni e Jonica al via la preparazione

Le tre formazioni nel girone H di serie B, il campionato inizia l'11 e 12 ottobre. Al via la preparazione nelle rispettive palestre di Saponara, Letojanni e Santa Teresa di Riva

Il primo lunedì di settembre ha visto tante formazioni sportive tornare in campo e ritrovarsi dopo la lunga pausa estiva. Così è stato anche per le formazioni che giocheranno la serie B maschile di pallavolo, il massimo campionato a cui le società delle provincia di Messina prenderanno parte. Tra loro il Volley Letojanni, che ha mantenuto la categoria lo scorso anno, la Jonica Volley, neo promossa, e la Sicily Bvs, ripescata dopo aver sfiorato la promozione proprio in finale palyoff contro Santa Teresa.

I calendari sono stavi svelati e le tre formazioni peloritane sono state inserite nel girone H. Il campionato inizierà per tutte nel weekend dell’11 e 12 ottobre, dopo ventisei giornate il campionato di concluderà ai primi di maggio. Nel girone ci saranno l’Aquila Bronte, la Bigmat Palermo, La Ciclope Volley, Corigliano, Rossopomodoro Palermo, Volley Sciacca, Crotone, Papiro Fiumefreddo, Raffale Lamezia, Vibo Valentia, Gupe Volley più le tre messinesi. Esordio in casa per il Letojanni contro la Ciclope Bronte, fuori casa in Calabria Santa Teresa e Sicily, rispettivamente a Corigliano e Lamezia.

I primi derby alla quarta giornata quando la Sicily ospiterà Santa Teresa, ancora alla nona quando Letojanni farà visita a Santa Teresa, infine l’incrocio tra Letojanni e Sicily Bvs avverrà alla giornata successiva, la decima, alla palestra Letterio Barca del comprensorio jonico.

Il momento in casa Sicily Bvs

Il coach Calcabotta ha radunato al Palacampagna di Saponara atleti e dirigenti per cominciare ad approfondire le conoscenze e stabilire un punto di partenza. I presidenti della società, Nelly Marzulla e Carmelo Mazza, hanno speso qualche parola di benvenuto spiegando quali sono i progetti di quest’anno e non meno è stato il capitano Renato Russo, alla sua seconda stagione a Villafranca, che con la sua maturità sportiva si è già guadagnato l’apprezzamento del gruppo.

La Sicily Bvs si presenta già come una squadra con una grande voglia di conoscersi, capirsi ed insieme costruire un campionato degno di un insieme che accomuna voglia di fare dei più giovani all’esperienza già assodata dei più adulti, un perfetto connubio per garantire che questo campionato potrà dare belle soddisfazioni. Molto importante sarà il pubblico tifoso che si spera possa far sentire la propria presenza ed il proprio calore affinché non manchi alcun ingrediente per godersi un campionato di questo livello.

L’inizio del Volley Letojanni

È ufficialmente partita la nuova avventura della Volley Letojanni, che nei giorni scorsi ha dato il via alla preparazione per la 13ª stagione in Serie B maschile. Sotto la guida di coach Adriano Balsamo e del suo vice Fortunato Micalizzi, il gruppo – composto da conferme e nuovi innesti – ha ritrovato il taraflex della Palestra Lillo Barca, dove inizierà a costruire la propria identità in vista del prossimo campionato.

Clima di entusiasmo e tanta voglia di rimettersi in gioco hanno caratterizzato la prima seduta, che ha segnato il ritorno al lavoro dopo la pausa estiva. La società punta a confermarsi protagonista nel panorama nazionale, forte dell’esperienza maturata nelle stagioni passate e con l’obiettivo di alzare ulteriormente l’asticella delle proprie ambizioni.

La neopromossa Jonica Volley

La Jonica Volley Santa Teresa di Riva è pronta ad affrontare la nuova stagione sportiva 2025/2026, che segna il ritorno della Serie B maschile in città dopo trent’anni. Anche per gli jonici questa settimana sarà quella del ritrovarsi tutti insieme ed iniziare il lavoro.

Il roster gialloblù è il giusto mix di conferme e volti, impreziosito da un gradito ritorno e un tocco di internazionalità. Tra le conferme non poteva mancare il capitano e regista Maurizio Schifilliti, leader tecnico e carismatico e il centrale Gianluca Schipilliti. Saranno ancora agli ordini di coach Patti i giovani Luigi Passari e il libero Gianmarco Cicala. Il reparto degli schiacciatori sarà composto da Andrea Alaimo, Giuseppe Mastronardo, Fabio Remo e Andrea Chiesa. I nuovi arrivi sono l’opposto Mirko Testagrossa e il centrale Yuri Testagrossa. Sempre al centro c’è anche un ingresso internazionale rappresentato dall’argentino Lucas Galdini. C’è spazio anche per il giovane Francesco Michelangeli, classe 2006, il palleggiatore Marco De Santis e infine il ritorno del libero Francesco Salomone.

Articoli correlati