Volley B/M. Volley Letojanni e Sicily Bvs si preparano all’esordio in casa

Per le tre squadre maschili messinesi Villafranca, Santa Teresa e Letojanni è tempo di pensare già alla seconda giornata di campionato

La stagione è iniziata lo scorso weekend per le tre messinesi, della provincia, impegnate in Serie B maschile. Vittoria in casa sabato per Jonica Volley Santa Teresa, 3-1 rifilato all’Aquila Bronte, successo esterno senza cedere set a Gibellina per il Volley Letojanni mentre sconfitta con lo stesso punteggio per la Sicily Bvs Villafranca in casa della Ciclope Volley.

In questa seconda giornata si invertono i campi e Letojanni ospiterà la Ciclope Bronte in casa al PalaBarca e la Sicily Bvs Villafranca si prepara alla prima casalinga contro il Papiro Fiumefreddo, entrambe sabato alle ore 18. Fuori casa invece Santa Teresa che fa visita a Gela.

La presentazione in casa Volley Letojanni

Dopo il netto e convincente successo ottenuto nella prima giornata sul terreno di gioco della neopromossa Gibellina, la Tiesse Volley Letojanni si prepara a fare il suo battesimo interno per questa nuova stagione sportiva. Sabato, tra le mura amiche, i ragazzi guidati da mister Adriano Balsamo si troveranno di fronte una delle formazioni più attrezzate per la conquista dei playoff: la Ciclope Bronte. La compagine etnea nelle ultime stagioni non ha badato a spese pur di allestire organici di grande valore e, anche in questa sessione estiva di mercato, ha messo a disposizione del tecnico Mario Tomasello (tra l’altro ex giocatore del Letojanni) un roster di assoluto rispetto. Ai riconfermati Saraceno, Vinti e Ndrecaj, si sono aggiunti i ritorni di due ex letojannesi: il martello ricevitore Andrea Torre e il libero Marco Chiesa.

Una gara che si preannuncia particolarmente impegnativa per il Letojanni contro un’avversaria d’esperienza e di categoria superiore. La partita potrebbe essere decisa dai dettagli, ma i padroni di casa intendono proseguire nel proprio percorso di crescita sfruttando l’entusiasmo dei propri giovani e il “fattore campo”, da sempre punto di forza della formazione letojannese. Mister Balsamo spera di poter contare sull’intera rosa a disposizione per schierare il sestetto base ideale. Il match si disputerà al pala “Letterio Barca”, alle ore 18:00 di sabato 24 ottobre e sarà trasmesso in diretta sui canali social ufficiali della squadra.