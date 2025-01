Volley, il messinese Francesco Galipò ha fatto il suo esordio in serie A

“Inaspettato, ma son contento”, così il giovane opposto dopo la prima presenza in A3 nel match di Coppa Italia tra Ortona e Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA – Francesco Galipò è nato a Messina nel 2004, alto 188 centimetri. In famiglia si respira pallavolo con la sorella maggiore Chiara che gioca anche e il papà Natale che è dirigente di una squadra in riva allo Stretto. Francesco è cresciuto nella Team Volley Messina, con cui ha giocato da quando aveva 12 anni nel ruolo di opposto e provando anche l’esperienza nel ruolo di banda, la scorsa estate ha colto al balzo una grossa opportunità di crescita personale e professionale in seguito all’interesse della Domotek Volley di Reggio Calabria. La società reggina dopo una splendida cavalcata nello scorso campionato di Serie B, in cui ha ottenuto la promozione in Serie A3, ha cambiato molto.

Nella parentesi estiva tra le vecchia e la nuova stagione la squadra di coach Antonio Polimeni ha sostituito diversi elementi del proprio roster, solo quattro i riconfermati, per affrontare al meglio la nuova categoria e in questa rivoluzione Galipò è finito ad allenarsi e giocare al PalaCalafiore dall’altra parte dello Stretto, mentre contestualmente studia Tecnologie Informatiche all’Università degli Studi di Messina. Un bel balzo per lui che in passato aveva disputato solo campionati regionali, due stagioni di Serie D e successivamente un anno di Serie C provando a cambiargli ruolo. Nel suo palmares un titolo provinciale Under 19 e una semifinale nel campionato regionale della stessa categoria.

Per Galipò all’inizio di questo 2025 è arrivata la prima presenza in Serie A3. La Domotek Volley lo scorso 8 gennaio era impegnata ad Ortona nel quarto di finale della “Dal Monte Coppa Italia”, gli amaranto sono stati poi sconfitti per tre set a uno col punteggio di 25-21 25-11 19-25 25-23, e nel finale di secondo set Galipò, con il numero 4 sulla maglia, ha fatto il suo esordio assoluto in massima serie. Coach Polimeni infatti lo ha fatto entrare come opposto nelle fasi conclusive del parziale.

Galipò: “Non credevo di scendere subito sul taraflex”

Così il giovane opposto/schiacciatore della Domotek Volley Reggio Calabria racconta il suo esordio e le emozioni provate: “È stato inaspettato, ma sono contento. Mi dà una carica in più per il futuro. Mister Polimeni mi aveva preannunciato di tenermi pronto ma non credevo di scendere subito sul taraflex, specialmente in un momento così difficile”. Galipò è arrivato a Reggio Calabria soprattutto con l’obiettivo di imparare e crescere al fianco di compagni più esperti, così si sta godendo un’annata stellare: “Sto vivendo bene questa esperienza, i compagni mi aiutano molto e mi supportano nei momenti difficili, siamo un gruppo vero ed i risultati stessi palesano quanto e come lavoriamo, con quanta qualità e quantità”.

La Domotek Volley Reggio Calabria al momento si trova al secondo posto nel girone Blu di A3 a quota 29 punti, alla pari con Gioia del Colle ma con una partita in meno disputata. 9 vittorie e 4 sconfitte fin qui in stagione, tre di queste ultime comunque al tie-break portando a casa punti. Il giovane opposto Galipò osserva e impara da tutti, in particolare dal capitano Domenico Laganà per il ruolo e da Lazzaretto e Zappoli, senza dimenticare il duttile Marco Soncini. “Non mi aspettavo tutto questo seguito a Reggio Calabria – ammette Galipò – Sono contento del pubblico e fiero dei risultati della squadra. Nessuno si aspettava questo rendimento da una neopromossa, neanche io. Stiamo veleggiando, siamo secondi in classifica ed è bellissimo. La forza del gruppo ci ha portato a questi risultati. Siamo sempre uniti e ci supportiamo a vicenda”. Galipò non sta pensando immediatamente al suo futuro ma si gode l’attimo e la bella realtà messa su dal presidente Giuseppe Polimeni, più in là si vedrà cosa il futuro gli riserverà.

