Volley Letojanni, il dottor Gianluca Catania guiderà lo staff medico - Tempostretto

Seconda stagione a Letojanni per l'osteopata che sarà affiancato da Piero Dotto e Gianpaolo Sardo

LETOJANNI – Anche per questa stagione agonistica lo staff medico dell’Asd Volley Letojanni sarà guidato dal dottor Gianluca Catania, osteopata, membro del Roi n.1299, alla seconda stagione con la squadra letojannese.

Catania vanta 15 anni di professione come osteopata e da 8 anni è a servizio del volley. “Ho iniziato la mia esperienza nel 2015 con la Messeggerie Misterbianco – dice Gianluca Catania riassumendo il suo curriculum professionale – e successivamente con Volley Catania, Saturnia Acicastello ed infine Letojanni. Posso vantare due magnifiche promozioni in serie A, la prima nel 2017 con Messaggerie Misterbianco e la seconda nel 2022 con Letojanni, oltre a due anni di permanenza in Serie A2 con il Volley Catania”.

Un professionista esemplare che nella scorsa stagione è riuscito a seguire tutti gli atleti nel loro percorso rieducativo ed ha dimostrato di avere delle grosse capacità e professionalità quindi è stato facile per il sodalizio jonico trovare un accordo e fare modo di poter continuare ad avere le prestazioni del professionista etneo affinchè lo stesso possa seguire da vicino la formazione rivierasca.

Avere uno staff medico completo, unito a quello tecnico, permette alla squadra di lavorare con maggiore serenità, cosicché nell’eventualità in cui si manifesta un problema da un punto di vista fisico vi è subito un punto di riferimento su cui puntare ed avere una diagnosi precisa su cui improntare il percorso riabilitativo più rapido e più efficace per gli atleti. All’osteopata Gianluca Catania si affiancheranno il medico di base Piero Dotto ed il medico sportivo Gianpaolo Sardo che si occuperà delle visite mediche pre campionato che saranno effettuate nel suo studio di Catania.

Articoli correlati