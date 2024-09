Volley Letojanni, parla il dg Venuto: “Tante novità e cambio generazionale importante”

Il commento del direttore generale sul nuovo incarico e sulla stagione imminente. Intanto il mercato si chiude con l'arrivo di Franco Arezzo

LETOJANNI – Tra le novità del Volley Letojanni per la prossima stagione di Serie B c’è anche un nuovo direttore generale, Peppe Venuto, che sul suo nuovo incarico dice: “Sicuramente è una bella scommessa – dichiara il nuovo direttore generale – qualcosa di completamente nuovo per me visto che non avevo mai lavorato in nessun ruolo nella pallavolo maschile. Ho scelto Letojanni perché è una società storica sul territorio e rappresenta il vertice del movimento maschile messinese. Mi ha convinto la genuinità del progetto che mi è stato presentato dai fratelli Soraci, sull’organico abbiamo aggiunto un ultimo tassello che alzerà ulteriormente il nostro livello”.

Un Volley Letojanni che si rivoluziona non solo in chiave societaria ma anche in chiave tecnica con Adriano Balsamo, già capitano e palleggiatore della squadra, che da quest’anno sarà anche l’allenatore: “Dopo aver raggiunto la Serie A due anni fa e averci rinunciato per motivi relativi alla mancanza di struttura nella zona jonica da allora si è un po’ ridimensionato il tutto – prosegue Venuto – Quest’anno ci saranno tante novità non solo in organico ma anche un cambio generazionale importante con la novità dell’allenatore giocatore in panchina con Adriano (Balsamo, ndr) che sarà impegnato nel doppio ruolo, altra scommessa per noi che gli staremo vicino. Siamo una società ambiziosa ma non siamo tra le favorite del torneo, certamente potremo dire la nostra ma credo che Lamezia ha qualcosa in più di tutte e potrebbe recitare un ruolo come quello di Reggio Calabria nella passata stagione”.

Franco Arezzo ultimo acquisto del Volley Letojanni

Si chiude con il botto il mercato della Tiesse Volley Letojanni che per la stagione sportiva ormai alle porte si “regala” un vero pezzo da novanta con l’arrivo in maglia rosso/blu di Franco Arezzo. Lo schiacciatore catanese classe ‘93 si è già aggregato al gruppo di Adriano Balsamo dopo un’esaltante stagione sulla spiaggia che lo ha visto vincitore anche della tappa di Catania del campionato italiano.

“Sono felice di entrare a far parte della squadra di Letojanni – commenta Franco Arezzo – essendo una delle società più vincenti del girone negli ultimi anni. All’interno del gruppo trovo tanti amici ed ex compagni con alcuni dei quali condividiamo splendidi ricordi legati alla pallavolo. Sono convinto di entrare a far parte di una bella squadra che può ben figurare in questo campionato e sono convinto che ci divertiremo”.

