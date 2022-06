Volley, Roccalumera quarta al Torneo internazionale di Lepanto - Tempostretto

La soddisfazione del tecnico Pippo Giorgianni

ROCCALUMERA – La società Roccalumera Pallavolo, dopo due anni di stop, a causa della pandemia, ha partecipato per la quarta volta consecutiva al Torneo Internazionale di Volley U18 femminile, che si è tenuto a Lepanto, in Grecia. Le ragazze allenate da Pippo Giorgianni si sono ben comportate classificandosi al quarto posto, sconfitte solo al 5° set per 3 a 2 nella finalina. “Sono molto soddisfatto del risultato raggiunto in questo importante torneo – ha commentato Giorgianni – anche perché abbiamo partecipato con una squadra under 16 ad un torneo under 18. Parte del merito va anche all’assistente allenatore Domenico Villari, che ha collaborato con impegno e professionalità non solo durante tutta la stagione agonistica. Sicuramente, per la sua preparazione sentiremo parlare di lui”. La rosa del Roccalumera era composta da: Leila Briguglio, Anastasia Frazzica, Alice Presti, Roberta Caspanello, Ilaria Chillemi, Ilaria Crisafulli, Giorgia Florio, Martina Lipari, Desireè Annone, Giada Di Bella e Giorgia Villari. Allenatore: Giorgianni Giuseppe, assistente Domenico Villari.

Staff dirigenziale:

Presidente: Rosa Vinci

Dirigenti: Dominga Di nuzzo, Adele Billa, Pamela Villari, Sandra Ciatto e la mascotte Gaia La Rocca.