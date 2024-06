Volo Ryanair in ritardo, odissea per 5 messinesi in aeroporto ma arriva il rimborso

Volo Genova-Catania slitta di 4 ore, la compagnia da ragione allo studio legale messinese Di Re

Messina – Brutta disavventura per cinque messinesi, bloccati in aeroporto a Genova per cinque ore a causa di un volo in ritardo. Per tutti loro però, insieme ad altri passeggeri, arriva il rimborso: 250 euro a testa. Lo ha ottenuto lo studio legale messinese Di Re, che ha patrocinato i 29 passeggeri nell’azione stragiudiziaria. Un bel riconoscimento, che può fare da leva ad altri casi simili.

Il volo Ryanair in ritardo

La “giornata campale” a Genova risale al 19 maggio scorso. Per un’avaria al portellone il volo di ritorno Ryanair parte con 4 ore di ritardo rispetto al decollo, programmato per le 19.40. Il velivolo decolla alle 23.30 e i messinesi si ritrovano in piena notte a Fontanarossa, atterrati a Catania, senza alcuna assistenza da parte della compagnia ed un buono pasto non sufficiente per tutti.

Il risarcimento

La notte all’aeroporto catanese è stata un grosso disagio per tutti, tra disguidi e problematiche di vario genere. I cinque messinesi, insieme ai 29 passeggeri complessivamente, si sono quindi affidati allo studio Antonella Di Re, di cui fanno parte anche i legali Marilena Notaro, Daniele Straface,

Daniele Straface, Simone Giacobello e la dottoressa Martina Crupi, che firmano una lettera di richiesta di risarcimento a Ryanair. La risposta della compagnia non si fa attendere: 250 euro di ristoro a testa, esattamente quanto previsto dalla normativa comunitaria in caso di ritardi per tratte fino ai 1500 km.

La compagnia sostanzialmente ha riconosciuto la propria responsabilità e accordato il ristoro ai passeggeri.