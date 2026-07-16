 Vulcano. Riapre noto ristorante interdetto dalla Prefettura

Vulcano. Riapre noto ristorante interdetto dalla Prefettura

Alessandra Serio

Vulcano. Riapre noto ristorante interdetto dalla Prefettura

giovedì 16 Luglio 2026 - 16:15

Lo ha deciso il Tar che sospende il provvedimento fino alla fine dell'estate

Riapre il noto ristorante dell’isola di Vulcano chiuso dalla Prefettura all’inizio di luglio per sospetti di infiltrazioni mafiose nella gestione.

Interdittiva antimafia sospesa, ecco perché

Lo ha deciso il Tar di Catania (presidente Barone) che ha accolto i ricorsi degli avvocati Alessandro Trovato, Salvatore Silvestro e Paolo Gemelli. Il Tribunale amministrativo regionale ha sospeso il provvedimento prefettizio fino al prossimi 8 settembre.

Riapre il ristorante alle Eolie

Quel giorno il Collegio si riunirà per entrare nel merito della vicenda. Intanto, in considerazione dei danni che la chiusura provoca all’attività, soprattutto in concomitanza della stagione estiva, il disco rosso di Palazzo del Governo è sospeso e il locale, molto apprezzato tra i frequentatori delle isole Eolie, può ripartire.

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