Vulcano, sub muore in seguito a immersione - Tempostretto

Impegnato in una battuta di pesca in apnea, si è sentito male e sono stati vani i soccorsi

Un sub di 35 anni è morto dopo essersi immerso nel tratto di mare tra Vulcano e Lipari. Come comunica l’Ansa, l’uomo era partito da Milazzo con un gommone e aveva raggiunto le Eolie assieme a due amici.

Originario di Nicosia ma residente a Troina, il sub era impegnato in una battuta di pesca in apnea. Qualcosa non è andato per il verso giusto e, con il supporto di un pescatore, l’uomo, in gravi condizioni, è stato soccorso dagli amici e trasferito al porto di Vulcano-Levante per l’intervento medico. Ma non c’è stato niente da fare.

Come ricorda l’agenzia di stampa, i carabinieri dell’isola, su disposizione della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno disposto il trasferimento della salma nell’obitorio del cimitero di Lipari. Sarà valutato se procedere con l’autopsia.