 Weekend con il solleone africano: verso i primi +40°C, ma c'è la data sulla fine del caldo

Weekend con il solleone africano: verso i primi +40°C, ma c’è la data sulla fine del caldo

Daniele Ingemi

Weekend con il solleone africano: verso i primi +40°C, ma c’è la data sulla fine del caldo

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venerdì 17 Luglio 2026 - 16:30

Meteo nel Messinese: ecco gli aggiornamenti nei prossimi giorni. E le tendenze nella prossima settimana

Dopo Francia, Spagna, Germania, e Nord Italia, ora tocca a noi. Finora siamo stati sempre evitati dalle ondate di calore. Ma stavolta, come scritto giorni fa in questo articolo, tocca a noi. Sia chiaro, non si tratterà di un’ondata di calore eccezionale, come quelle viste di recente in Europa, ma il caldo, soprattutto nel weekend, e fra lunedì 21 e martedì 22 diverrà molto intenso, tanto da sfiorare i +40°C anche nella zona Sud. Dato che il nucleo caldo dell’anticiclone si manterrà poco ad ovest della Sicilia, i venti prevalenti saranno da Nord, deboli da Sud sul lato ionico. Pertanto, in queste condizioni, avremo un’aria secca ma con temperature dell’aria decisamente elevate, nell’area a sud di Tremestieri, fino al litorale ionico. Questo meccanismo favorisce il caldo torrido, dove la poca umidità rende la percezione termica “più pulita” ma oggettivamente più estrema.

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Sul lato tirrenico e nella zona nord, le temperature saranno più contenute, generalmente poco sopra i +30°C +32°C, ma l’umidità relativa molto alta renderà il caldo particolarmente fastidioso. Si tratterà di un caldo afoso, con sudorazione facile e sensazione appiccicosa sulla pelle. L’umidità assoluta elevata farà sì che il corpo fatichi a disperdere il calore, rendendo le ore centrali del giorno e soprattutto la notte molto pesanti. Domenica probabilmente anche Messina si avvicinerà ai +40°C, mentre sul versante tirrenico prevarranno i +33°C +34°C molto umidi, con afa davvero intensa (temperature di rugiada di +24°C +25°C).

Sabato 18 luglio 2026

Giornata calda e soleggiata, con cielo sereno o leggermente velato dal pulviscolo sahariano. Farà molto calda, con massime che supereranno i +36°C +37°C in città, e punte di oltre +40°C sulle aree interne della provincia. Venti deboli di brezza, con un grecale moderato sullo Stretto. Mari quasi calmi, poco mosso o mosso lo Stretto nel suo imbocco meridionale.

Domenica 19 luglio 2026

Un’altra giornata dominata dal solleone africano con temperature massime che intorno le 15:00 del pomeriggio sfioreranno la soglia dei +40°C anche in città. Stavolta trovandoci sotto la cuspide del promontorio africano le forti subsidenze (correnti discendenti) annienteranno pure le brezze, creando una sorta di tappo anche sullo Stretto. Mari calmi, o quasi calmi.

Tendenza per la prossima settimana

Le giornate di lunedì 21 e martedì 22 saranno le più calde in assoluto, con il picco possibile martedì. Fortunatamente da mercoledì 23 l’onda di calore inizierà a fare marci indietro, lasciando spazio alle fresche correnti atlantiche di penetrare fino al Sud Italia, e riportando le temperature su valori più accettabili per il periodo. Entro il prossimo weekend non si esclude una ondulazione della corrente a getto, capace di far fiondare una goccia fredda sull’Italia meridionale. In questo caso, se tali simulazioni, diverrebbero reali, dovremmo prepararci anche a temporali particolarmente severi.

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