Messina. “Operaio in ospedale a causa del caldo, mancano i controlli”

A denunciarlo la Uil. "L'ordinanza regionale è disattesa. Situazione illegale nell'edilizia. Intervenga la prefetta"

MESSINA – “Si è sfiorata la tragedia, ieri mattina, nel cantiere che si occupa della manutenzione straordinaria presso la stazione centrale di Messina. Un operaio edile di 40 anni che lavorava sui tetti delle pensiline, sotto il sole cocente, si è sentito male per il caldo asfissiante che sta avvolgendo il nostro territorio. Dopo che è stato immediatamente allertato il 118, il lavoratore è stato trasportato in ospedale. Si tratta di un episodio gravissimo che squarcia una problematica che rischia di provocare serissime conseguenze ai lavoratori, che sono costretti a lavorare con le proibitive condizioni meteorologiche di questo periodo. Dobbiamo denunciare che, nonostante sia vigente l’ordinanza regionale che sancisce il fermo dei lavori al raggiungimento delle alte temperature, vi è la costante e permanente violazione della medesima ordinanza”. A denunciarlo Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina, e Pasquale De Vardo, segretario generale Feneal Uil Sicilia.

“Servono controlli per far rispettare l’ordinanza, intervenga la prefetta di Messina”

Continuano i sindacalisti: “Un’inaccettabile pratica univoca e costante. Al netto della norma che non lascia spazio a interpretazioni, vi è la totale assenza di controlli e di azioni di verifica del rispetto dell’ordinanza. Pertanto, nell’augurare una pronta ripresa allo sfortunato lavoratore coinvolto in questa brutta vicenda, chiediamo alla prefetta di Messina, Cosima Di Stani, sempre sensibile alla problematica della sicurezza nei luoghi di lavoro, di investire tutte le autorità preposte al controllo del territorio per mettere in campo una task force che, a strettissimo giro, compia azioni di controllo serrato per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori. E per garantire il rispetto dell’ordinanza regionale”.

Foto di repertorio.

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