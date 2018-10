Progetto Cuore-Una scossa per la vita:4 defibrillatori in dono alla città

Le problematiche di organizzazione dei pronto soccorso,l’importanza delle reti tempo-dipendenti e i programmi di defibrillazione pubblica territoriale saranno gli argomenti trattati durante il XV Congresso SIMEU. Due giorni di dibattiti organizzati per venerdì 26 e sabato 27 ottobre presso il Centro Congressi dell’A.O.U. Policlinico G.Martino dalla Società Italiana di Medicina di Emergenza –Urgenza.

Proprio in occasione dell’iniziativa, l’associazione “Progetto Cuore- Una scossa per la vita”, presieduta da Antonio Giovanni Versace, presidente del congresso donerà alla città di Messina ben quattro defibrillatori che saranno smistati fra Piazza Cairoli, Rettorato, collegio S.Ignazio ed uno alla squadra di basket “Fortitudo Messina”. Infatti, l’installazione diffusa dei defibrillatori esterni semiautomatici se collocati ogni 150metri aumenta la possibilità di sopravvivenza del paziente colpito da arresto cardiaco.

“Oltre l’80% dei decessi-spiega Antonio Versace- avviene lontano dagli ospedali e nel 65% dei casi l’arresto cardiaco colpisce in presenza di altre persone. Dopo 5 minuti di tempo, le possibilità di salvezza scendono al 50%. In atto, il tasso di sopravvivenza è solamente del 2%. Ciò nonostante, i Dae che analizzano il ritmo cardiaco e determinano, con un margine d’errore inferiore allo 0,1%, la necessità di erogare uno shock, sono ancora poco utilizzati nel nostro Paese, dove, annualmente, sono 70.000 le persone colpite da arresto cardiaco e la morte improvvisa di giovani uomini, al di sotto dei 45 anni, riguarda circa 300 persone ogni anno”.

Inoltre, il Congresso SIMEU cerca di porre l’attenzione anche sulle condizioni in cui versano i pronto soccorso. Secondo un’indagine realizzata dal 1 marzo al 30 aprile 2017, su un campione di 218 pronto soccorsi,pari al 33% di quelli presenti in Italia, in 2 su 3 si è verificata almeno un’aggressione fisica. Nel 2018 la situazione è addirittura peggiorata in tutte le regioni e nel 50% dei casi le aggressioni si sono verificate a causa del sovraffollamento.

La cerimonia d’inaugurazione è prevista dalle ore 19:30, presso la Sala Sinopoli del Teatro Vittorio Emanuele, e vedrà una tavola rotonda moderata dalla giornalista Marina Bottari, a cui parteciperanno Vincenzo Natale, presidente SIMEU Calabria e direttore Dipartimento Emergenza- Urgenza ASP di Vibo Valentia; Marcello Longo, ordinario di Neuroradiologia dell’Università di Messina, direttore UOC di “Neuroradiologia Diagnostica e Interventistica” dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” della stessa città, e Scipione Carerj, associato di Malattie Cardiovascolari dello stesso Ateneo e direttore dell’U.O.S.D. di “Diagnostica Cardiovascolare Strumentale non Invasiva” della stessa Azienda.

Prevista, inoltre, la presenza del direttore scientifico del Congresso Clemente Giuffrida, coordinatore per le Regioni del Consiglio Nazionale SIMEU e Direttore “Medicina e Chirurgia D’Accettazione e D’urgenza” IRCCS Piemonte, di Messina, del presidente onorario Antonino Saitta, direttore della Scuola di specializzazione di Medicina Interna , e Giuseppe Laganga, commissario straordinario del Policlinico di Messina “G. Martino” e Ferdinando Croce, Capo della Segreteria Tecnica dell’Assessorato regionale alla Salute.