Zafferia, scuola a rischio sopravvivenza. Calabrò: "Tre idee progettuali per stoppare l'emorragia" - Tempostretto

L’esponente democratico ha scritto al sindaco Basile, agli assessori ai Lavori pubblici, Edilizia scolastica ed al dirigente dell’Istituto Salvo D’Acquisto. Le soluzioni prospettate

MESSINA – “La scuola di Zafferia è a rischio sopravvivenza. I locali che ospitano le elementari non sono sufficienti a garantire le 5 aule per la Primaria e le ulteriori per l’Infanzia. Simo di fronte a un vero e proprio caso sociale, considerate le conseguenze molto negative per la stessa sopravvivenza della realtà formativa di base presente da sempre nel villaggio”. A sostenerlo è il consigliere Felice Calabrò. L’esponente democratico ha scritto al sindaco Federico Basile, agli assessori ai Lavori pubblici, Edilizia scolastica ed al dirigente scolastico dell’Istituto Salvo D’Acquisto. Agli amministratori e all’autorità scolastica Calabro chiede di attivarsi per “ogni opportuna azione al fine di dare soluzione alla problematica rappresentata”, mettendo nero su bianco alcune possibili idee progettuali, articolate in tre punti. Si parte dall’invito a “rivisitare il progetto di realizzazione del nuovo plesso scolastico nell’area del piano di lottizzazione Edil D’Angelo. In relazione a tale ipotesi, per sopperire all’ostacolo che ha impedito lo sviluppo di questa idea progettuale, connesso alla non sufficiente estensione dell’area (il cosiddetto lotto minimo), si potrebbe rivedere la viabilità della zona in questione integrandola con la viabilità di Via Petrolo, in modo tale da ampliare l’area destinata all’intervento de quo, così da garantire il raggiungimento del lotto minimo. Tale idea, peraltro, è stata già proposta dal Consiglio della 2 Circoscrizione e da ultimo dal dirigente scolastico competente. Infine, detta ipotesi progettuale, nei fatti, percorribilissima, sarebbe anche un toccasana per la viabilità interna del villaggio Zafferia”. Si invita poi ad ampliare in soprelevazione il plesso esistente ed a realizzare due ulteriori aule nel cortile del plesso esistente. “L’auspicio – conclude Calabrò – è che auspico che la soluzione definitiva e strutturale alla problematica in esame non sia ulteriormente procrastinata”. Il consigliere rimarca, infatti, quanto sia “evidente che il disagio ha causato l’emorragia d’iscrizioni, con la conseguenza che, continuando di questo passo, nel breve volgere di qualche anno il villaggio di Zafferia, venendo meno il normale ricambio generazionale, perderà la propria istituzione scolastica, e quindi un presidio sociale e formativo. La responsabilità della disastrosa situazione rappresentata è certamente da attribuire alla miopia delle diverse amministrazioni che si sono succedute nei decenni a palazzo Zanca, le quali hanno offerto sempre e solo soluzioni tampone, senza invece operare in termini di prospettiva e progettualità, con soluzioni definitive, quali la realizzazione di un nuovo plesso, ovvero l’ampliamento di quello esistente”.