Zimbalatti neoRettore della "Mediterranea", la Dieni (M5S): serve un deciso cambio di passo - Tempostretto

Minasi: «Gli faccio gli auguri da amica e da assessore regionale». Il leader della Cisl Russo: la sua professionalità incarna una guida forte e autorevole

REGGIO CALABRIA – Proseguono le attestazioni di stima e le congratulazioni pubbliche verso il neoRettore dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria Giuseppe Zimbalatti.

La deputata di Cinquestelle Federica Dieni evidenzia che «a lui toccherà il non facile compito di rilanciare l’Ateneo dopo gli scandali che l’hanno travolto», dando atto che «Zimbalatti ha le capacità morali e manageriali per imprimere la svolta di cui l’UniRc ha bisogno. Senza un cambio di passo che imponga la discontinuità con il passato, l’Università – è il monito della parlamentare reggina del M5S – non potrà uscire dal cono d’ombra nel quale è stata precipitata». E c’è anche l’auspicio che presto si possa allargare la democraticità del voto secondo le istanze portate avanti dal personale tecnico-amministrativo e bibliotecario.

L’assessore regionale al Welfare Tilde Minasi non può dimenticare di complimentarsi con chi, a suo tempo, fu scelto dall’allora Governatore calabrese Peppe Scopelliti quale dirigente generale del Dipartimento regionale Agricoltura: «Un traguardo meritatissimo che premia lui, per la sua professionalità e il lavoro svolto in tanti anni proprio per e nell’Ateneo reggino, e premia anche la stessa Reggio, che sicuramente beneficerà, sotto vari aspetti, del suo impegno alla guida dell’Università cittadina. Conosco Giuseppe Zimbalatti da tanti anni – prosegue l’ex assessore comunale –, è un caro amico ma soprattutto un professionista serio, corretto, competente e affidabile. Proprio ciò che serviva alla nostra Università e alla nostra città per aprire un nuovo corso, dopo le burrascose vicende che l’hanno riguardata, e “sporcata”, negli ultimi mesi». Di qui gli auguri «sia da amica sia da assessore della Regione».

Si complimenta con Zimbalatti per la sua larga investitura quale nuovo Rettore dell’Ateneo reggino anche il segretario regionale della Cisl Tonino Russo, ancor più nelle vesti di segretario reggente della Cisl reggina. Un’«ottima notizia per tutto il comparto universitario e della formazione in Calabria. Una carriera illustre, quella del nuovo Rettore – rammenta Russo – con molti ruoli di rilievo ricoperti nel corso degli anni: la sua professionalità rappresenta senza dubbio una guida forte e autorevole». Al contempo, si dice certo il segretario calabrese della Cisl, Zimbalatti «saprà sicuramente mettersi in ascolto del territorio, dei giovani e degli studenti che vedono nell’Università Mediterranea un punto di forza nell’ambito della formazione. Sono certo che saprà essere una figura di garanzia, stimolo per la crescita di una realtà universitaria che è punto di riferimento imprescindibile per il territorio e può costituire uno dei propulsori per una nuova e più condivisa strategia di sviluppo dell’intera Calabria».

