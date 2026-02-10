 Zona Falcata, ecco la gara per il restauro dell’ex casa del farista

Zona Falcata, ecco la gara per il restauro dell’ex casa del farista

Marco Ipsale

Zona Falcata, ecco la gara per il restauro dell’ex casa del farista

Tag:

martedì 10 Febbraio 2026 - 10:20

Mezzo milione di euro per il recupero del fabbricato storico. Offerte entro il 10 marzo

MESSINA – L’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto ha dato il via alle procedure per il recupero di un pezzo di storia della zona falcata di Messina. È stato infatti pubblicato il bando per i lavori di ristrutturazione del fabbricato cosiddetto dell’ex farista, nel complesso della Marina Militare.

L’intervento, per restituire decoro e funzionalità alla struttura, prevede un investimento complessivo che sfiora il mezzo milione di euro. Nello specifico, l’importo posto a base d’asta è di 492mila 410 euro, a cui si aggiungono circa 16mila 600 euro per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

I dettagli della gara d’appalto

La procedura scelta dall’ente di via Vittorio Emanuele è quella negoziata senza bando, rivolta a operatori del settore edile per lavori di edifici civili e industriali. Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, privilegiando l’offerta economica più vantaggiosa per l’amministrazione attraverso una percentuale di ribasso sull’importo a base d’asta.

Secondo il cronoprogramma stabilito dai responsabili del procedimento, gli uffici puntano a una stipula del contratto entro il 10 settembre 2026, con la consegna dei lavori prevista appena sette giorni dopo la firma definitiva.

Tempi e modalità di partecipazione

Le imprese interessate a partecipare alla gara avranno tempo poco più di un mese per studiare la documentazione progettuale e presentare le proprie offerte telematiche attraverso il sistema di e-procurement della pubblica amministrazione.

Il termine ultimo per la presentazione della documentazione amministrativa ed economica è fissato per le ore 12 del 10 marzo 2026. Eventuali richieste di chiarimenti da parte delle ditte dovranno invece pervenire entro il 3 marzo. Una volta affidato il cantiere, l’ex casa del farista potrà cambiare volto, integrandosi nel più ampio progetto di valorizzazione della Zona Falcata.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Eventi Gran Mirci. Emozioni che restano
Vincenzo Feola è il nuovo allenatore dell’Acr Messina
Messina, le possibili dimissioni del sindaco Basile al centro della scena politica
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED