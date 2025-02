Zozzone in azione a Puntale Arena, getta i rifiuti e scappa VIDEO

Il video di Messina Serrvizi contro chi crea discariche abusive in città e sporca il proprio territorio

MESSINA – “Siamo in via S. Corrado – Puntale Arena e il protagonista di oggi ha scelto di abbandonare in strada rifiuti che andavano conferiti correttamente all’isola ecologica. Un gesto ingiustificabile, che danneggia la città e vanifica l’impegno di chi rispetta le regole. L’abbandono dei rifiuti è un reato e danneggia tutti”. Questo il nuovo video di Messina Servizi e amministrazione comunale, con la presidente Maria Grazia Interdonato e il sindaco Federico Basile, per la campagna contro l’abbandono dei rifiuti.

Le sanzioni

Ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Ammenda raddoppiata per abbandono di rifiuti pericolosi. Arresto e ammenda fino a 26.000 euro per titolari di imprese o enti.

