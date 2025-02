Messina, il Grande fratello becca un altro zozzone VIDEO

Un uomo a bordo di un suv entra in una viuzza dello Zir e getta un sacco di rifiuti

Messina – Le nuove foto trappole attivate dal Comune di Messina hanno immortalato un altro “zozzone” all’opera. Un uomo, a bordo di un suv, entra in via Galvani allo Zir, si ferma, getta un sacco di rifiuti in strada e si allontana rapidamente in retromarcia.

Il video è stato diffuso attraverso i canali social di Messina Servizi.

“L’abbandono dei rifiuti è un reato e danneggia tutti”, ricorda la partecipata che si occupa della raccolta. E che ha, come testimonial d’eccezione, il sindaco Federico Basile e la presidente di Messina Servizi Mariagrazia Interdonato.

Per l’abbandono irregolare dei rifiuti sono previste ammende da mille a 10 mila euro, che raddoppiano nel caso di abbandono di rifiuti pericolosi. Rischiano l’arresto e l’ammenda fino a 26 mila euro, invece, i titolari di imprese o enti.

