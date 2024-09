“100 euro buttati per i parcheggi d’interscambio? Nessuna ingiustizia” VIDEO

Il presidente di Atm Campagna risponde agli utenti che invocano una proroga: "Il risparmio c'è stato"

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Sarebbe bello se Atm desse una risposta a coloro che hanno pagato l’abbonamento ai parcheggi d’interscambio (100 euro buttati). Verranno prorogati fino a quando i parcheggi non saranno realmente a pagamento per un anno? Ho sottoscritto l’abbonamento nell’agosto 2023, al prezzo di 20 euro, aggiungendone 100 per poter sostare nei parcheggi di interscambio. Peccato che i parcheggi di interscambio siano rimasti gratuiti”. Questo il quesito di tanti lettori e utenti. Ed ecco la risposta del presidente di Atm, Giuseppe Campagna: “Non abbiamo tolto niente a nessuno. Questi utenti hanno risparmiato tantissimo. Nel contratto del MoveMe erano indicati i parcheggi: Cavallotti, Villa Dante, Annunziata e Zir. L’abbonamento di 100 euro, al contrario di quanto sostiene Federconsumatori, non è stato indebitamente incassato dall’azienda”.

Aggiunge Campagna: “I parcheggi erano inseriti nella delibera, che parlava anche di tutti quelli che sarebbero stati consegnati. Ma che ancora non sono stati consegnati ad Atm. Tuttavia, sono rimasti fruibili in modo gratuito al servizio di tutta la cittadinanza, compresi coloro che hanno fatto l’abbonamento a 100 euro. Di fatto, chi ha speso 100 euro poteva parcheggiare al Cavallotti e a Villa Dante, dove se ne paga mille. O allo Zir e all’Annunziata, sempre con un risparmio notevole rispetto alle tariffe fissate. Nessuna ingiustizia”.

Per i parcheggi d’interscambio, l’amministrazione comunale ha come obiettivo l’apertura di tutti nel 2025.

