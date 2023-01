2023, il cielo di Messina illuminato dai fuochi d'artificio VIDEO - Tempostretto

Alla mezzanotte i consueti botti e petardi, nonostante l'ordinanza del sindaco. Situazione sotto controllo invece per il concerto a Piazza Duomo

MESSINA – Fuochi d’artificio in grande stile poco prima della mezzanotte a Messina. Il cielo s’illumina e fuochi, botti e petardi “salutano” il 2022 e annunciano il 2023, nonostante i divieti imposti dall’ordinanza del sindaco.

Situazione sotto controllo a Piazza Duomo, invece, per il concerto di Capodanno, senza botti e petardi. Tutto si è svolto senza intoppi nella viabilità e nei controlli commerciali, con la sorveglianza di forze dell’ordine, con il commissario capo Salvatore Gulizia, e di polizia municipale, con il comandante Stefano Blasco.

La polizia municipale ha elevato un verbale per occupazione abusiva di suolo pubblico e ha solo rimosso un paio di veicoli, potenziali ostacoli al deflusso del pubblico. Nello stesso tempo, la sezione ambientale della polizia municipale è stata impegnata, con MessinaServizi, nel sequestro di cataste di legno pronte per i classici falò in strada.

